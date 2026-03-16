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전 여친 살해 예고한 30대 잠복 끝 체포…과거 폭행 정황도

유영규 기자
작성 2026.03.16 06:19 조회수
전 여친 살해 예고한 30대 잠복 끝 체포…과거 폭행 정황도
▲ 이천경찰서

이별한 전 여자친구와 그 부모를 살해하겠다고 협박한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.

경기 이천경찰서는 협박 및 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 30대 A 씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 14일 밝혔습니다.

A 씨는 13일 오후 2시 30분 전 여자친구인 30대 여성 B 씨와 그의 부모를 상대로 살해 협박을 한 혐의를 받고 있습니다.

그는 B 씨가 머물던 강원도 횡성을 찾아가 B 씨에게 여러 차례 연락을 시도하는 등 스토킹 행위를 이어갔고, 이후 "여자친구를 만나게 해 주지 않으면 여자친구 및 가족을 죽이겠다"고 경찰에 직접 신고도 한 것으로 파악됐습니다.

횡성경찰서는 접근금지 명령 등 긴급조치를 내리는 한편 A 씨의 주거지가 있는 이천경찰서에 공조 요청을 했고, 경찰은 A 씨 주거지 일대에서 잠복수사를 벌인 끝에 같은 날 오후 4시 30분 A 씨를 긴급 체포했습니다.

조사 결과 A 씨는 과거에도 B 씨와 그의 부모를 찾아가는 등 유사한 범행을 저질렀던 전력이 있는 것으로 확인됐습니다.
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