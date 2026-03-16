청해부대 파견 때완 다른 상황…청와대 "신중하게 판단"

<앵커>



청와대는 호르무즈 해협 군함 파견에 대해 신중하게 검토해 판단한다는 입장입니다. 6년 전에도 해군 청해부대가 호르무즈 해협에 투입된 적이 있었지만, 그때는 전면전도 아니었고 우리 선박만 호위한 거라 지금과는 상황이 많이 다릅니다



김혜영 기자입니다.



<기자>



청와대는 트럼프 미국 대통령의 SNS 언급에 주목하고 있다며 "한미 간 긴밀하게 소통하고 신중히 검토해 판단해 나갈 것"이라는 입장을 냈습니다.



또 "국제 해상교통로의 안전과 항행의 자유는 모든 국가의 이익에 부합하며, 글로벌 해상 물류망의 조속한 정상화를 바란다"고 밝혔습니다.



이어 우리 국민 보호와 에너지 수송로 안전 확보 방안을 다각적으로 모색하고 있다고 덧붙였습니다.



아직 미국 정부 차원의 공식 요청은 없는 만큼 정부는 일단 '즉답' 대신 '신중 검토' 의견을 밝히면서 일본 등 다른 국가 동향도 주시하는 분위기입니다.



6년 전인 지난 2020년에는 해군 청해부대가 호르무즈 해협에 투입된 적이 있습니다.



트럼프 정부 1기 때로, 미군이 이란 혁명수비대 사령관을 제거하면서 긴장이 고조됐지만 전면전 상황은 아니었습니다.



당시 우리 정부는 청해부대의 작전 구역을 소말리아 아덴만에서 호르무즈 해협으로 확대했지만 미군 작전 참여가 아닌 '우리 선박 호위 임무'를 위한 독자 작전 방식을 택했습니다.



최대한 이란과의 마찰을 피하려 했던 것입니다.



우리 군과 전문가들은 6년 전 상황과 지금은 크게 다르고, 특히 이란군 기뢰 등이 우리 함정에 큰 위협이 될 것으로 보고 있습니다.



[유지훈/한국국방연구원 연구위원 : 긴장이 고조되고 있는 전쟁에서 실질적으로 참여한다는 거는 우리 측에도 전쟁의 직접적인 행위자로 참여한다는 위험 부담이 굉장히 큰 거죠.]



또, 미군 주도 다국적군 참여 방식이 될 경우에는 청해부대 임무가 근본적으로 달라져 국회 비준 동의가 필요할 수 있습니다.



정부와 전문가들 모두 신중 대응을 강조하고 있지만 석유 수송로 안전 확보를 명분으로 한 미국의 군사적 분담 요구가 본격화될 경우 우리 정부로서는 상당한 난제가 될 수밖에 없습니다.



(영상편집 : 이소영, 디자인 : 석진선)