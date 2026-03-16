"계좌 주면 매달 100만 원" 투자사기 대포통장 모집책 징역형

▲ 대포통장 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

투자사기 조직에 필요한 은행 계좌를 모집해 제공한 혐의로 재판에 넘겨진 20대 남성이 징역형을 선고받았습니다.어제(15일) 법조계에 따르면 부산지법 형사10단독(허성민 판사)은 사기방조와 전자금융거래법 위반 등 혐의로 기소된 A 씨에게 징역 2년 6개월을 선고했습니다.또 A 씨에게 계좌 명의를 제공하고 A 씨 도피를 도운 혐의로 기소된 B 씨에게는 징역 1년 2개월에 집행유예 2년을 선고하고 사회봉사 160시간도 명령했습니다.A 씨는 재테크 투자사기 조직원으로부터 타인 명의 계좌를 구해주면 1건당 250만 원을 받기로 한 뒤 2024년 9월부터 5개월간 B 씨 등 명의로 개설된 은행 계좌 5개를 해당 조직에 넘긴 혐의를 받습니다.A 씨는 명의자들에게 은행 앱과 비밀번호를 제공하면 매달 100만 원을 주겠다며 계좌를 모집했습니다.이런 식으로 제공된 계좌는 실제 범행에도 활용됐고, 피해자 13명이 1억 5천만 원의 피해를 봤습니다.B 씨는 계좌 명의자 C 씨가 경찰에 검거돼 유치장에 구금되자 유치장 접견실에서 휴대전화 스피커폰으로 A 씨와 C 씨가 통화하게 해줬습니다.당시 B 씨는 접견실 투명유리 칸막이 탓에 A 씨가 경찰의 수사 대상이라는 C 씨의 말이 전달되지 않자 본인이 직접 복창하며 내용을 전달했습니다.유치장 접견 이후 A 씨는 B 씨가 미리 마련해둔 서울의 한 빌라로 달아났습니다.허 판사는 "피고인들은 투자 사기 범행에 사용될 계좌를 모집하거나 제공해 범행을 용이하게 했다"며 "그 죄책이 무겁다"고 판결했습니다.