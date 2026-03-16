1억 2천만 원어치 택배 훔친 30대 물류센터 직원 징역형 집유

▲ 택배 도둑

물류센터에서 근무하면서 고가의 전자기기 등 1억 2천만 원 상당의 택배들을 빼돌린 30대에게 징역형의 집행유예가 선고됐습니다.청주지법 형사3단독 지윤섭 부장판사는 절도 혐의로 기소된 30대 남성 A 씨에게 징역 1년 2개월에 집행유예 3년을 선고하고, 160시간의 사회봉사를 명령했다고 어제(15일) 밝혔습니다.A 씨는 청주시 흥덕구의 한 물류센터에서 근무하면서 지난해 2월부터 5월까지 지인 2명과 함께 127차례에 걸쳐 총 1억 2천만 원 상당의 택배 물품을 훔친 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.택배 분류 작업을 담당한 A 씨는 스마트폰 등 고가의 전자기기가 들어있는 상자를 노려 송장 바코드를 스캔하지 않거나 송장을 부착하지 않고 빼뒀다가 몰래 가져간 것으로 조사됐습니다.훔친 전자기기는 장물업자 등에게 되판 것으로 전해졌습니다.지 부장판사는 "피고인은 공범들과 공모해 조직적으로 범행해 죄질이 불량하고, 피해 규모도 크다"며 "다만 피해를 변제하고 합의한 점, 수사기관에 자수서를 제출한 점, 실제로 취득한 이익이 일부인 점 등을 종합해 형을 정했다"고 판시했습니다.(사진=연합뉴스)