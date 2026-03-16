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화재 '벌집구조' 소공동 캡슐호텔, 스프링클러 없는 취약 지대

유영규 기자
작성 2026.03.16 05:16 조회수
화재 '벌집구조' 소공동 캡슐호텔, 스프링클러 없는 취약 지대
방탄소년단(BTS) 광화문 컴백 공연을 일주일 앞두고 외국 관광객 피해가 발생한 소공동 캡슐호텔에는 화재 대비용 설비인 스프링클러가 없었던 것으로 나타났습니다.

어제(15일) 경찰과 소방당국 등에 따르면 화재가 난 건물에는 스프링클러가 설치돼있지 않았습니다.

지난 2018년 6층 이상 건물의 모든 층에 스프링클러를 설치하도록 의무화했으나, 이 건물은 규정 시행 이전에 지어진 것으로 전해졌습니다.

바닥면적 합계 600㎡라는 기준에도 미달하는 것으로 알려졌습니다.

일반숙박시설로 허가받아, 2009년 이전에 지어진 고시원 등 숙박형 다중이용업소에 간이 스프링클러를 의무적으로 설치하게 한 '다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법'도 적용받지 않습니다.

14일 화재로 다친 외국인 10명 중 3명이 중상을 입었으며, 이 가운데 일본 국적 50대 여성 1명이 아직 의식을 되찾지 못하는 상황으로 전해졌습니다.

경상자 7명은 처치 후 임시 숙소로 옮겼습니다.

이 50대 여성은 의식이 있는 상태로 병원에 이송됐던 20대 일본인 여성과 가족인 것으로 알려졌습니다.

경찰과 소방은 당국 이날 오전 화재 원인을 규명하기 위한 합동 감식을 진행했습니다.

불이 난 캡슐호텔은 외국인이 많이 찾는 명동과 가깝고, 가격이 1박에 3만∼5만 원대로 저렴해 지갑이 가벼운 외국인 관광객이 많이 찾았던 것으로 알려졌습니다.

온라인 여행 플랫폼에 올라온 리뷰도 82%가량이 외국어로 작성됐습니다.

온라인 여행 플랫폼 트립닷컴 후기 49개 중 47개, 부킹닷컴 후기 178개 중 141개가 외국어로 작성된 것이었습니다.

이곳은 캡슐호텔 특성상 방 대신 한 사람이 겨우 누울 수 있는 침대가 놓인 공간이 벌집처럼 2층 구조로 여러 개 이어져 있는 형태였습니다.

한 이용자가 숙박 플랫폼에 남긴 후기에는 "객실이 좁은 탓에 짐을 놓을 곳이 마땅치 않아 복도가 꽉 찼다"는 내용이 담기기도 했습니다.

좁은 공간에 여러 사람이 밀집된 데다 여행객들이 모이는 공간 특성상 짐이 많아 복도 통행이 어려워 구조적으로 대피가 어려웠을 것으로 추정되는 대목입니다.

자칫 대형 참사로 이어질 수 있는 구조이지만 한 곳만의 문제는 아닙니다.

이곳의 반경 2㎞ 내에는 캡슐호텔 형태의 숙박업소가 다섯 곳 더 있는 것으로 파악됩니다.

세계적인 이목이 모이는 방탄소년단 공연을 앞둔 만큼 유사한 숙박업소의 소방설비 설치나 대피로 마련 확인 등 안전 점검을 해야 한다는 목소리가 나옵니다.

손원배 초당대 소방행정학과 교수는 "방탄소년단 공연으로 인파가 모일 예정인 만큼 안전 우려를 해소하기 위해 서울시와 소방 당국이 합동으로 행정지도나 특별 점검을 실시해야 할 것"이라고 말했습니다.
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