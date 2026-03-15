미국 에너지 장관 "한국 등 호르무즈 에너지 의존…협력 논리적"

▲ 크리스 라이트 미 에너지부 장관(오른쪽)

크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 현지시간 15일 도널드 트럼프 대통령이 한국을 비롯한 5개국을 향해 호르무즈 해협으로의 군함 파견을 사실상 요청한 것과 관련해 "세계 여러 나라가 참여하는 광범위한 연합이 해협을 다시 열고자 협력하는 것은 상당히 논리적인 일"이라고 말했습니다.라이트 장관은 이날 미 ABC방송 인터뷰에서 "전 세계 모든 국가는 호르무즈 해협을 통과하는 (에너지) 상품에 의존하고 있다. 그 목록의 가장 위에는 중국이 있고, 일본, 한국, 그리고 아시아 모든 국가가 있다"며 이같이 밝혔습니다.라이트 장관은 "호르무즈 해협을 통해 나오는 에너지들은 주로 이런 나라들로 향한다"며 "이런 나라들이 이번 사태로 가장 즉각적인 영향을 받는 국가들"이라고 말했습니다.이어 "하지만 지금 가장 중요한 것은 우선 이란이 이 지역과 전 세계에서 군사력을 투사할 수 있는 능력을 완전히 파괴하는 일을 마무리하는 것"이라고 밝혔습니다.라이트 장관은 미 해군이 호르무즈 해협 개방에 역할을 하게 되느냐는 질문에 "미국의 모든 군사 자산이, 그리고 트럼프 대통령이 언급했듯이, 다른 나라들의 군사 자산도 함께 해협을 다시 개방하기 위해 움직일 것"이라고 답했습니다.라이트 장관은 "지금 우리의 초점은 이란의 군사 능력을 파괴하는 것이고, 여기에는 해협을 위협하는 데 특별히 사용되는 군사 능력도 포함된다"며 "우리는 그 임무들을 먼저 마무리해야 하며, 머지않은 미래에 해협이 다시 열리는 것을 보게 될 것"이라고 밝혔습니다.이 같은 발언은 한국 등 호르무즈 해협을 통해 에너지를 수입하는 국가들이 해협에서의 상선 호위 작전 등을 하기에 앞서 이란의 군사 능력 무력화가 우선돼야 한다는 취지로도 해석됩니다.라이트 장관은 유가 상승 흐름과 관련해선 "이 충돌이 앞으로 몇 주 안에 분명히 끝날 것이라고 생각한다. 그보다 더 빨리 끝날 수도 있지만 몇 주 안에는 종료될 것"이라며 "그 이후에는 공급이 다시 회복되고 가격도 하락할 것"이라고 전했습니다.라이트 장관은 "물론 단기적인 혼란이 발생할 것이라는 점은 우리도 매우 잘 알고 있었다. 미국 국민들에게 약간의 가격 상승을 초래할 것이라는 점도 알고 있었다"며 "하지만 현재의 가격은 여전히 바이든 행정부 때보다 훨씬 낮은 수준"이라고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)