트럼프, 이란전 보도에 격분…당국 "가짜뉴스 방송사, 면허 잃게 될 것"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 중동 전쟁과 관련한 주요 언론들의 보도와 관련해 "끔찍한 보도로, 사실과는 정반대"라고 맹비난했습니다.트럼프 대통령은 현지시간 14일 자신의 소셜미디어 트루스소셜에서 "뉴욕타임스(NYT)와 월스트리트저널(WSJ)을 필두로 한 저질 신문들과 미디어들은 사실상 우리가 전쟁에서 패배하기를 바라고 있다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 "그들은 자신들이 미국에 끼치는 피해가 어느 정도인지 전혀 모르는, 진정으로 병들고 미친 사람들"이라며 "다행히 우리 국민은 현재 무슨 일이 일어나고 있는지 가짜 뉴스 미디어보다 훨씬 잘 이해하고 있다"고 주장했습니다.트럼프 대통령은 그동안 자신에게 비판적인 보도를 가짜 뉴스로 규정해 왔으며, 불공정하다고 판단되는 방송 매체에 대해서는 면허 박탈을 지속적으로 촉구해 온 바 있습니다.이러한 트럼프 대통령의 공세에 브렌던 카 미국 연방통신위원회(FCC) 위원장도 즉각 소셜미디어를 통해 보조를 맞췄습니다.카 위원장은 이날 소셜미디어 엑스에 트럼프 대통령의 트루스소셜 게시물을 캡처해 공유하며 "가짜 뉴스를 내보내는 방송사들은 면허 갱신 시기가 오기 전에 궤도를 수정해야 한다"고 경고했습니다.카 위원장은 "방송사는 공익을 위해 운영돼야 하며, 그렇지 않을 경우 면허를 잃게 될 것"이라고 강조했습니다.다만, TV와 라디오 방송사의 면허 발급 권한을 가진 FCC는 트럼프 대통령이 지목한 NYT나 WSJ 같은 신문 매체는 직접 규제할 수 없습니다.미국 내에서는 트럼프 행정부가 오는 11월 중간선거를 앞두고 전쟁 장기화와 고유가를 둘러싼 미국 내 여론 악화 때문에 언론 보도에 예민한 반응을 보이고 있다는 관측이 나오고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)