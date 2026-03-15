이 대통령, 창원 반송시장 방문…상인 매출 묻고 장보기도

▲ 이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 경남 창원시 성산구 반송시장을 찾아 붕어빵을 맛보고 있다.

이재명 대통령 부부는 경남 창원에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에 참석한 뒤 근처 전통시장인 창원 반송시장을 방문해 장바구니 물가를 살펴보고 상인들과 대화를 나눴습니다.반송시장은 1988년 개장해 '칼국수 골목'으로 주변에 널리 알려진 시장입니다.이 대통령은 더불어민주당 대표 시절이던 2024년 3월에도 이곳을 방문한 적이 있습니다.이 대통령이 모습을 나타내자 상인들과 주민들은 박수와 환호를 보냈습니다.이에 이 대통령 부부도 주민들과 악수와 하이파이브로 화답했고, 일부 어린이들에게는 허리를 숙여 눈을 맞추며 반가움을 표했다고 안귀령 청와대 부대변인이 전했습니다.이 대통령 부부는 딸기, 토마토, 상추, 나물, 쪽파 등을 온누리상품권으로 구입했고, 김 여사는 이에 더해 화장품 가게에 들러 마스크팩 등을 샀습니다.이 대통령이 붕어빵을 먹으며 "맛있다"고 감탄하자 김 여사는 지갑을 꺼내 들고는 붕어빵을 가리키며 종류가 다른지 물었습니다.점주가 "팥과 슈크림 (붕어빵)"이라고 하자 이 대통령은 "팥으로 해, 팥"이라고 권했고, 김 여사는 팥 붕어빵을 여러 개 사서 주변의 아이들에게 직접 나눠줬습니다.이 대통령은 아이들에게 "꼬맹이 특례"거나 "18세 미만 이리 오라"고 농담하며 사진을 여러 장 함께 찍어주기도 했습니다.한 아이가 이 대통령에게 "할아버지 사랑해요"라고 하자 좌중에 웃음이 터지기도 했는데, 그 와중에 '할머니'라는 단어가 언급되자 김 여사는 "아직 할머니는 아니란다"라고 답했습니다.이 대통령 부부는 이후 시장 내 식당에서 김치찜과 계란말이로 상인들과 함께 점심을 먹었고 이 과정에서 상인회장에게 최근 매출 상황을 묻는 등 현장의 목소리를 들었습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)