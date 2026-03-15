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이 대통령, 창원 반송시장 방문…상인 매출 묻고 장보기도

강청완 기자
작성 2026.03.15 19:36 조회수
이 대통령, 창원 반송시장 방문…상인 매출 묻고 장보기도
▲ 이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 경남 창원시 성산구 반송시장을 찾아 붕어빵을 맛보고 있다.

이재명 대통령 부부는 경남 창원에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에 참석한 뒤 근처 전통시장인 창원 반송시장을 방문해 장바구니 물가를 살펴보고 상인들과 대화를 나눴습니다.

반송시장은 1988년 개장해 '칼국수 골목'으로 주변에 널리 알려진 시장입니다.

이 대통령은 더불어민주당 대표 시절이던 2024년 3월에도 이곳을 방문한 적이 있습니다.

이 대통령이 모습을 나타내자 상인들과 주민들은 박수와 환호를 보냈습니다.

이에 이 대통령 부부도 주민들과 악수와 하이파이브로 화답했고, 일부 어린이들에게는 허리를 숙여 눈을 맞추며 반가움을 표했다고 안귀령 청와대 부대변인이 전했습니다.

이 대통령 부부는 딸기, 토마토, 상추, 나물, 쪽파 등을 온누리상품권으로 구입했고, 김 여사는 이에 더해 화장품 가게에 들러 마스크팩 등을 샀습니다.

이 대통령이 붕어빵을 먹으며 "맛있다"고 감탄하자 김 여사는 지갑을 꺼내 들고는 붕어빵을 가리키며 종류가 다른지 물었습니다.

점주가 "팥과 슈크림 (붕어빵)"이라고 하자 이 대통령은 "팥으로 해, 팥"이라고 권했고, 김 여사는 팥 붕어빵을 여러 개 사서 주변의 아이들에게 직접 나눠줬습니다.

이 대통령은 아이들에게 "꼬맹이 특례"거나 "18세 미만 이리 오라"고 농담하며 사진을 여러 장 함께 찍어주기도 했습니다.

한 아이가 이 대통령에게 "할아버지 사랑해요"라고 하자 좌중에 웃음이 터지기도 했는데, 그 와중에 '할머니'라는 단어가 언급되자 김 여사는 "아직 할머니는 아니란다"라고 답했습니다.

이 대통령 부부는 이후 시장 내 식당에서 김치찜과 계란말이로 상인들과 함께 점심을 먹었고 이 과정에서 상인회장에게 최근 매출 상황을 묻는 등 현장의 목소리를 들었습니다.

(사진=청와대 제공, 연합뉴스)
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