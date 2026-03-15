[날씨/XR] 미세먼지 주의…당분간 큰 일교차

휴일인 오늘(15일) 흐린 하늘에 먼지까지 더해지면서 종일 우중충했습니다.



먼지는 내일까지도 머물겠고요, 당분간 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



그럼 먼저 먼지의 흐름부터 살펴보겠습니다.



전날 유입된 초미세먼지와 국내 발생 먼지가 대기 정체로 빠져나가지 못하면서 먼지가 계속 머물고 있는 건데요.



내일도 수도권과 영서, 충청과 전북, 광주와 경북 지역에서는 일평균 먼지 농도 나쁨 수준이 예상되고요.



오전 중에 그 밖의 지역에서도 농도가 높아질 때 있겠습니다.



외출하실 때는 미세먼지 차단용 마스크 잘 착용해 주셔야겠습니다.



그럼 위성 영상도 살펴보겠습니다.



오늘은 전국 하늘에 구름이 가득했는데요.



밤부터 차차 맑게 드러나겠고요, 내일은 가끔 구름이 지나겠습니다.



당분간 동해안에는 너울성 파도가 강하게 밀려들겠습니다.



내일 아침 서울의 기온 1도로 오늘 아침보다 5도가량이나 기온이 뚝 떨어지겠고요.



중부 내륙을 중심으로는 영하권의 추위가 나타나는 곳도 있겠습니다.



낮 기온은 서울 13도, 대구 15도로 온화하겠습니다.



크게 벌어지는 일교차는 유의해 주셔야겠습니다.



당분간 일교차 큰 전형적인 봄 날씨가 이어지겠고요.



수요일에는 충청 이남 지역을 중심으로 봄비가 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)