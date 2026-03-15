조국 "혁신당도 호남의 자식…민주당과 효도 경쟁"

▲ 조국혁신당 조국 대표가 15일 전북 장수군 장수시장에서 주민들과 인사를 나누고 있다.

조국혁신당 조국 대표는 오늘(15일) 더불어민주당을 '맏이', 자당을 '작은 아들, 딸'에 비유하며 "큰아들과 큰딸과도 효도 경쟁을 해야 한다"고 호남 민심에 호소했습니다.조 대표는 이날 전북 정읍시에서 열린 김민영 정읍시장 예비후보 선거사무소 개소식에 참석해 "조국혁신당을 낳아주신 분은 누구인가. 호남이고, 전북이고, 정읍"이라며 이같이 말했습니다.그는 "많은 사람들이 정읍은 민주당 텃밭 아니냐고 말을 한다. 그런데 (민주당은) 그 기간 충분했나"라며 "정읍을 위해서 누가 누가 더 잘하는지 경쟁하는 것이 윤석열의 편을 들어주는 건가, 국민의힘의 편을 들어주는 건가"라고 반문했습니다.이어 "정읍의 발전을 위해서라면, 전북의 발전을 위해서라면 민주당과 경쟁하겠다"며 "정읍시민과 전북도민, 호남 전체 시민에게 조국혁신당이 훨씬 더 효도를 잘할 수 있다고 자부한다"고 강조했습니다.그러면서 "제가 왜 정읍에 세 번 왔겠나. 6·3 지방선거에서 정읍을 전북 최초의 혁신당 후보가 당선되는 지역으로 만들기 위해서"라며 "전남에서 정철원 담양군수를 배출했듯이 김민영 예비후보를 정읍군수로 만들겠다"고 말했습니다.조 대표는 개소식에 앞서 전북 장수군 장수시장과 정읍 샘고을시장을 방문했습니다.익산에서는 '조국의 선택' 사인회, 시민단체 '살림하는 사람들'과의 간담회 등의 일정을 소화합니다.(사진=연합뉴스)