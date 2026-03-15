OK저축은행, 대한항공 꺾고 시즌 최종전 승리

▲ 시즌 최종전에서 승리한 OK저축은행

안산에서 부산으로 연고를 이전하고 첫 시즌을 치른 남자 프로배구 OK저축은행이 홈팬들에게 최종전 승리를 선물했습니다.OK저축은행은 부산 강서체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 남자부 홈경기에서 대한항공에 세트 점수 3대 1로 승리했습니다.시즌 마지막 경기에서 승리한 OK저축은행은 승점 50점, 6위라는 성적표를 받았습니다.순위에는 아쉬움이 남지만, 지난 시즌 최하위였던 팀을 맡은 신영철 감독은 막판까지 봄 배구 경쟁을 펼쳤습니다.또 OK저축은행은 4,067장을 모두 판매한 이날 경기를 포함해 이번 시즌 배정된 주말 홈경기 7차례 모두 매진에 성공했습니다.OK저축은행은 전광인과 차지환 쌍포가 39점을 합작하며 공격을 이끌었습니다.차지환은 20득점에 공격 성공률 64.29%, 전광인은 19득점에 공격 성공률 64%를 기록했습니다.이미 정규리그 1위를 확보하고 챔피언결정전 준비에 돌입한 대한항공은 주축 선수를 대거 선발에서 뺐습니다.OK저축은행은 숨 고르기에 들어간 대한항공을 잡고 시즌 상대 전적을 3승 3패로 맞췄습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)