'호르무즈 우회' UAE 석유 수출항 피격 다음날 재가동

▲ 이란의 드론 공격을 받은 아랍에미리트(UAE) 푸자이라의 석유 시설에서 화염과 연기가 피어오르고 있다.

거의 모든 통행이 중단된 호르무즈해협 대신 우회 항로로 쓰이는 아랍에미리트(UAE)의 푸자이라 항구에서 석유 선적 작업이 중단 하루만인 15일(현지시간) 재개됐다고 블룸버그통신이 전했습니다.호르무즈해협 입구 부분의 남쪽, 아라비아반도의 동쪽 해안에 있는 푸자이라는 석유 파이프라인의 종점이며, UAE는 이 항구를 통해 호르무즈해협 봉쇄를 우회해 석유를 수출할 수 있습니다.앞서 14일 이 항구가 이란 샤헤드 드론의 공격을 받은 후 요격 과정에서 낙하한 파편으로 화재가 발생하면서 수출을 위한 석유 선적 작업이 중단됐으며, 15일 이른 새벽에 화재가 진화됐습니다.이란의 14일 푸자이라 공격은 이란이 개전 후 처음으로 비(非) 미국 자산에 대한 공격을 경고한 지 몇 시간만에 이뤄졌습니다.이는 미군이 이란의 최대 원유 수출 기지인 하르그 섬 내 군사 목표물을 타격한 데 따른 보복으로 보입니다.푸자이라 항구는 호르무즈 해협의 바깥쪽 인도양과 통하는 오만만에 있으며 UAE 아부다비 유전과 약 400㎞에 달하는 육상 송유관(ADCOP)으로 이어져 있습니다.이 송유관으로 최대 하루 180만 배럴의 원유가 직접 푸자이라 항구에 도착하며 주로 아시아와 유럽으로 수출됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)