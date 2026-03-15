머스크 "테슬라 AI칩 생산공장 '테라팹' 계획, 7일 내 시작"

일론 머스크 테슬라 CEO가 초대형 반도체 생산 공장 건설 계획을 1주일 안에 시작한다고 말했습니다.



머스크 CEO는 "테라팹 프로젝트가 7일 이내에 시작된다"고 현지시간 14일 소셜미디어 X 계정을 통해 밝혔습니다.



팹은 반도체 공장을 뜻하는 말로, 웨이퍼 생산 능력에 따라 메가팹, 기가팹 등으로 불립니다.



테라팹이라는 건 월 10만 개 이상의 웨이퍼 생산 능력을 갖춘 기가팹보다 훨씬 규모가 큰 공장을 뜻하는 걸로 해석됩니다.



다만 그는 해당 건설 계획의 구체적인 내용이나 현황은 밝히지 않았습니다.



머스크는 지난 1월 테슬라 실적 발표 콘퍼런스콜에서 "앞으로 3∼4년 내 발생할 가능성이 높은 반도체 공급 제약 요인을 제거하기 위해 테슬라 테라팹을 건설해야 한다"고 언급한 바 있습니다.



이 시설은 "매우 큰 규모로 시스템, 메모리, 패키징 공정을 모두 포함하는 미국 내 생산 시설"이 될 거라면서, 앞으로 메모리 반도체를 구하는 게 AI 시스템 반도체보다 더 어려울 수도 있다고 본다는 견해를 내놨습니다.



또, 이 공장 건설이 지정학적 위험에 대한 대비책이라고도 설명했으나, 구체적으로 어떤 지정학적 위험을 우려하고 있는지에 대해서는 말하지 않았습니다.