현대 사회철학 '거두' 하버마스 별세

▲ 위르겐 하버마스

독일의 사회철학 '거두' 위르겐 하버마스가 96세를 일기로 세상을 떠났다고 독일 dpa통신을 비롯한 현지 언론이 보도했습니다.독일 출판사 수어캄프는 하버마스가 현지 시간 14일 독일 남동부 바이에른 주의 슈타른베르크에서 눈을 감았다고 밝혔습니다."19세기에 마르크스가 있었다면 20세기에는 하버마스가 있다"고 일컬어질 만큼 하버마스는 현대 서구 지성사에 큰 획을 그은 지식인으로 평가됩니다.dpa는 그가 '공론장'이라는 개념을 중심으로 민주사회를 조직하는 데 가장 적합한 담론의 형태를 탐구하면서 전후 독일의 지적 분위기를 형성하는 데 큰 영향을 미쳤다고 짚었습니다.1929년 6월 독일 뒤셀도르프에서 출생한 그는 취리히, 본 대학 등에서 철학, 심리학, 독일 문학, 경제학을 두루 공부했습니다.이후 유럽 진보 운동의 '사상적 뿌리' 프랑크푸르트 학파의 요람 프랑크푸르트사회연구소에서 1950년대부터 본격적인 학문적 경력을 쌓기 시작했습니다.스승 테오도르 아도르노의 비판 이론을 비판적으로 계승한 그는 '의사소통 합리성', '생활세계'를 비롯한 개념을 통해 사회철학을 넘어서 20세기 인문사회과학 전반에 큰 영향을 끼쳤습니다.1981년 출간된 대표작 '의사소통 행위이론'은 현대 철학의 기념비적인 저작으로 평가됩니다.그는 현실 정치에도 적극적으로 의견을 개진해 온 지식인으로 잘 알려져 있습니다.AP통신은 하버마스가 선천적인 구개열을 안고 태어나 어린 시절 여러 차례 수술대에 올라야 했다며 이런 경험이 언어와 의사소통에 대한 그의 철학적 사고에 영향을 미쳤다고 소개했습니다.(사진=게티이미지)