'손가락 6개' 영상에 사망설…"살아있다면 살해하겠다"

▲ 네타냐후 총리 '손가락 6개' 논란 영상 장면

이스라엘과 미국의 이란 폭격으로 중동 전쟁이 발발해 보름째 계속되는 가운데 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 살해하겠다고 15일(현지시간) 공언했습니다.IRGC는 이 기관이 운영하는 매체 '세파 뉴스'의 웹사이트를 통해 "만약 어린이들을 살해하는 이 범죄자가 살아 있다면 우리는 그를 계속 쫓아가서 온 힘을 다해 죽여버리겠다"고 말했습니다.IRGC가 네타냐후에 대해 "살아 있다면"이라는 표현을 쓴 것은 최근 소셜 미디어 등을 통해 퍼진 '네타냐후 사망설'을 지칭한 것으로 추정됩니다.'네타냐후 사망설'은 지난 13일에 공개된 네타냐후 총리의 영상 연설에 대해 "오른손에 손가락이 6개 보이는 것을 보니 인공지능(AI)으로 생성한 영상"이라는 미확인 소문이 돌면서 퍼졌습니다.이는 "네타냐후가 이란의 공격으로 숨졌으며, 이스라엘 정부가 AI 생성 영상을 내세워 네타냐후 사망을 은폐하고 있다"는 취지입니다.미국의 보수 정치평론가 캔디스 오웬스는 13일 "비비(베냐민 네타냐후의 애칭)는 어디 있나"라며 "왜 총리실이 그의 가짜 AI 영상을 공개했다가 삭제하고 있느냐"라는 글을 소셜 미디어 X에 올렸습니다.전문가들은 영상 촬영과 조명 각도 등으로 순간적으로 손가락이 비정상적으로 보일 수 있다며 네타냐후 총리의 사망설에 신빙성을 별로 부여하지 않는 분위기입니다.튀르키예의 아나돌루 통신사는 소셜 미디어에서 돌고 있는 '네타냐후 사망설'에 관해 이스라엘 총리실에 질의했더니 "가짜뉴스다. 총리의 신변에 이상이 없다"는 답변이 돌아왔다고 지난 14일 전했습니다.(사진=베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 X 계정 영상 화면 캡처, 연합뉴스)