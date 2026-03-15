'손흥민 침묵' LA FC, 세인트루이스 2대 0 꺾고 개막 4연승

▲ 로스앤젤레스 FC 손흥민이 세인트루이스 시티 SC 크리스 더킨을 피해 공을 잡고 돌아서고 있다.

손흥민은 정규리그 마수걸이 골 사냥에 실패했으나 소속팀 미국프로축구 로스앤젤레스FC(LA FC)는 개막 4연승을 이어갔습니다.LA FC는 미국 LA의 BMO 스타디움에서 열린 세인트루이스와 2026 메이저리그사커 정규리그 4라운드 홈 경기에서 후반 미드필더 마티외 슈아니에르의 멀티 골로 2대 0 승리를 거뒀습니다.창단 첫 리그 개막 4연승을 기록한 LA FC는 서부 콘퍼런스 선두로 올라섰습니다.LA FC는 올 시즌 4경기에서 실점 없이 8골을 기록했습니다.북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 경기까지 더하면 공식전 7경기(6승 1무) 무패입니다.선발 출전해 후반 26분까지 뛴 손흥민은 리그 마수걸이 골 사냥에 실패했습니다.지난 리그 3경기에서 손흥민은 득점 없이 도움만 3개를 기록했습니다.CONCACAF 챔피언스컵 기록까지 더하면, 손흥민은 올 시즌 1골 7도움을 기록 중입니다.손흥민은 아직 시즌 첫 필드골을 넣지 못했습니다.챔피언스컵 득점은 페널티킥으로 올렸습니다.손흥민은 2선 중앙과 최전방을 오가며 부지런히 그라운드를 누볐습니다.공격을 풀어나가는 역할에 치중하다가도 기회만 생기면 상대 위험지역 깊숙이 들어가 골을 노렸습니다.전반 15분엔 골 지역 정면에서 드니 부앙가가 왼쪽에서 넘겨준 패스를 슈팅으로 연결한 것이 골대 오른쪽으로 빗나갔습니다.후반 11분에도 왼발 중거리슛이 수비에 막혀 아쉬움을 삼켰습니다.손흥민은 후반 18분 교체 됐고 LA FC는 후반에 터진 슈아니에르의 2골을 잘 지켜내 2대 0으로 승리했습니다.후반 37분 투입된 세인트루이스 정상빈은 공격포인트를 올리지 못했습니다.(사진=게티이미지)