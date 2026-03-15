제주항공 참사 유족 "사고 현장서 유해 추정 물체 10여 점 발견"

▲ 12일 국토교통부와 항공철도사고조사위원회, 전남경찰청 과학수사대 관계자들이 무안국제공항 공항소방대 뒤편에 보관된 여객기 잔해를 조사하고 있다.

12·29 제주항공 여객기 참사 유가족들이 사고 현장에서 유해로 추정되는 물체 10여 점을 발견했습니다.무안공항 제주항공 참사 유가족협의회는 오늘(15일) "사고 당시 무너진 공항 담벼락 외곽을 순찰하던 중 유해로 추정되는 물체 10여 점을 발견했다"며 "항행안전시설 철조망에는 아직 수거되지 않은 기체 잔해도 남아 있다"고 밝혔습니다.유가족들은 이번에 발견된 물체들이 현장에서 미처 수습되지 못한 유해일 가능성이 높은 것으로 보고 전남경찰청 과학수사대에 유해 감식을 요청한 상태입니다.유가족협의회 관계자는 "최근 잔해더미에서 유해가 잇따라 발견되면서 사고 현장에도 추가 유해가 있을 가능성을 고려해 순찰을 했고, 육안으로도 유해로 보이는 물체들이 다수 발견됐다"며 "공항소방대에 보관된 잔해뿐 아니라 사고 지점 일대에 대한 전면 재조사가 필요하다"고 말했습니다.현재 국토교통부와 항공철도사고조사위원회는 참사 초기 수습해 공항소방대 뒤편에 모아놓은 사고 잔해를 주 2회씩 재조사하고 있습니다.이 잔해 속에서 유해 64점이 발견됐으며 이 가운데 9점은 희생자 7명의 것으로 확인됐습니다.유해가 잇따라 발견되자 이재명 대통령은 지난 12일 관련 책임자에 대한 엄중 문책을 지시하기도 했습니다.(사진=12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회 제공, 연합뉴스)