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강남 심야 자율주행 택시 4월 유료전환…3대→7대로 확대

권애리 기자
작성 2026.03.15 14:51 조회수
강남 심야 자율주행 택시 4월 유료전환…3대→7대로 확대
▲ 자율주행 택시

강남 심야 자율주행 택시가 17개월 동안의 무료 운행을 마치로 다음 달 6일 유료 전환됩니다.

유료화 후 이용 요금은 강남 약 20.4㎢ 내에서만 운행되는 점을 고려해 심야 할증을 포함하는 기본요금만 적용하고 거리와 시간에 따른 추가 요금은 없습니다.

오전 4∼5시는 할증이 적용되지 않아 4천800원, 심야 할증이 적용되는 오후 10∼11시와 오전 2∼4시는 5천800원, 오후 11시∼오전 2시는 6천700원입니다.

유료 전환 이후에도 기존처럼 카카오T 앱을 통해 강남 운행 구역 내에서 탑승할 수 있다고 서울시는 밝혔습니다.

강남 자율주행 택시는 16일부터 기존 3대에서 7대로 확대됩니다.

앞으로 서울시는 운행 대수를 늘리고 주간 운행도 실시하는 등 단계적으로 서비스를 확대할 계획입니다.

강남 자율주행 택시는 2024년 9월 도입돼 지금까지 모두 7천754건, 하루 평균 약 24건의 탑승이 이뤄졌습니다.

시는 "그동안 자율주행 기술로 발생한 사고는 한 건도 없었다"며 "높은 수요를 보여 자율차가 정식 교통수단으로 활용될 가능성을 확인했다"고 평가했습니다.
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