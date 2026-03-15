서울, 영국 매체 '타임아웃' 도시순위 9위…1년만에 33계단↑

▲ 서울도시 전경

서울시는 영국 글로벌 문화·여행 미디어 타임아웃이 발표한 '2026 세계 최고 도시 50'에서 서울이 종합 9위를 기록했다고 밝혔습니다.전년도 42위에서 33계단이나 상승한 겁니다.'타임아웃'은 세계 도시들의 여행·문화·음식·라이프스타일 정보를 다루는 매체로, 매년 주요 도시의 관광 매력과 도시 경쟁력을 종합 분석해 순위를 발표하고 있습니다.이번 평가는 세계 150개 주요 도시를 대상으로 2만4천여명의 시민 설문과 100여 명의 도시 전문가 평가를 바탕으로 이뤄졌습니다.아시아 도시 중에서는 2위 상하이, 8위 방콕에 이어 서울이 세 번째로 높은 순위를 차지했습니다.도쿄는 10위에 올랐습니다.'타임아웃'은 서울의 강점으로 사계절 색다른 즐길 거리와 다양한 경험을 제공하는 도시 환경, 활기찬 라이프스타일, 도시 전반의 높은 만족도를 꼽았습니다.봄의 벚꽃, 겨울철 스케이트처럼 계절별로 다른 경험이 가능한 데다 젊은 세대를 중심으로 세계적 관심을 받는 베이커리 투어, 개성 있는 카페와 디저트 문화, K-팝을 비롯한 음악·공연·전시 같은 문화 활동을 즐길 수 있는 게 서울의 매력 요소로 언급됐습니다.시민 설문 조사에서 응답자의 79%가 '서울이 자신을 행복하게 만든다'고 답해 시민 다수가 긍정적으로 인식하는 것으로 분석됐습니다.서울은 지난해 일본 모리재단이 발표한 '세계도시경쟁력지수'(GPCI)에서 2020년 8위, 2023년 7위를 거쳐 2024·2025년 6위에 올랐습니다.이외에도 영국 런던에 본부를 둔 '삶의 질 연구소'가 발표한 '2025 세계에서 가장 행복한 도시' 평가에서 6위에 오르기도 했습니다.서울시는 서울이 지난해 트래지트래블이 뽑은 '글로벌 MZ가 가장 사랑하는 도시'에 4년 연속 1위에 올랐으며, 트립어드바이저 선정 혼자 여행하기 좋은 도시 1위, 대학평가기관 QS 선정 대학생을 위한 최고의 도시 1위를 차지하기도 했다고 밝혔습니다.