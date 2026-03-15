'주유 지원금' 등 가짜뉴스 보이스피싱 주의…금감원 소비자경보

▲ 보이스피싱

금융감독원은 중동사태로 유가 급등 등 경제적 불안감이 커진 틈을 타 가짜 정부 지원책을 미끼로 한 보이스피싱이 기승을 부릴 수 있다며 소비자경보 '주의'를 발령했습니다.금감원에 따르면 사기범은 산업통상자원부·국세청· 행정안전부 등 정부기관이나 은행 등 금융회사를 사칭해 긴급자금 지원 대상자로 선정됐다고 접근할 가능성이 있습니다.이 과정에서 '긴급 수출바우처', '유류세 혜택지원', '주유 지원금', '전 국민 에너지바우처 지급' 등 그럴듯한 키워드가 활용될 수 있습니다.금감원은 사기범이 자금지원 신청을 위해 가짜 웹사이트로 연결되는 링크를 보낼 수 있다고 경고했습니다.접속 후 각종 개인정보나 신청서류를 제출하게 함으로써 개인정보를 탈취합니다.휴대전화에 악성 앱이 설치돼 개인정보 유출 및 금융 피해가 생길 수도 있습니다.금감원은 또 사기범은 '지원을 받으려면 기존 대출의 일부라도 우선 상환해야 한다'는 등의 각종 이유를 대며 자금 이체를 요구할 수 있으니 주의가 요구된다고 밝혔습니다.금감원은 중동상황 관련 지원정책이나 신청은 반드시 해당 기관의 공식 사이트나 대표번호를 통해 확인하고, 문자 속 출처가 불분명한 링크는 클릭하지 말라고 당부했습니다.만일 사기범에 속아 금전을 송금했다면 112로 즉시 신고해 해당 계좌의 지급정지를 요청해야 합니다.금감원은 "향후에도 중동상황 관련 보이스피싱 발생 동향을 면밀히 모니터링하고, 피해사례가 나오면 소비자경보 상향도 검토하겠다"고 밝혔습니다.