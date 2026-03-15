미국, 이라크서 자국민 전면 철수령…중동 경계 상향

▲ 미국 이란 공습

이라크에서 이란 추종 무장 세력들의 미국을 겨냥한 공격이 격렬해짐에 따라 미국이 이라크 내 자국민들에게 전면 철수령을 내렸습니다.미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 3주째에 접어들며 장기화 조짐을 보이는 가운데 이란이 중동 내 '저항의 축' 세력을 부추겨 제2 전선을 위협하면서 확전의 불씨가 번지는 양상입니다.뉴욕타임스(NYT)는 이라크 주재 미국 대사관이 14일(현지시간) "이란 및 이란과 연계된 무장 단체가 이라크 내 공공 안전에 주요한 위협이 되고 있다"면서 모든 자국민에게 '즉시 이라크를 떠나라'고 통보했다고 보도했습니다.신문은 바로 전날까지만 해도 미 대사관이 자국민들에게 '눈에 띄지 말라'는 정도의 권고를 했었다고 지적하면서 이번 자국민 철수령이 이란 전쟁이 국경을 넘어 확산하고 있음을 보여주는 신호라고 진단했습니다.미국의 자국민 철수령은 이란과 연계된 무장 단체들이 이라크에서 미국과 동맹국들의 정부 건물에 지속적인 공격을 가하는 가운데 나왔습니다.14일에는 바그다드 미국 대사관 건물 옥상 헬기장에 미사일이 떨어져 폭발하는 일이 벌어졌습니다.이란의 지원을 받는 무장 단체 카타이브 헤즈볼라는 이번 공격이 자신들의 소행이라고 주장했습니다.이라크에는 이란의 지원을 받는 여러 무장 단체들이 활동하고 있지만 이라크 정부는 이들 단체를 제대로 통제하지 못하고 있습니다.이라크 내 친이란 무장 단체들은 레바논의 헤즈볼라, 가자지구 하마스, 예멘 후티 등과 더불어 이란이 정점에 있는 '저항의 축'을 형성하고 있습니다.이번 전쟁 개시 직후 헤즈볼라가 휴전 협정을 깨고 이스라엘을 공격한 것을 시작으로 중동 각지에서 이란 저항 세력이 미국과 이스라엘을 겨냥한 공격이 점차 활발해지고 있습니다.이라크 내 친이란 무장 단체들은 최근의 미 대사관 공격 사건 외에도 앞선 아르빌 미군 기지와 영사관 공격도 자신들의 소행이라고 주장했습니다.미국과 이스라엘에 군사력이 크게 열세인 이란은 드론, 미사일 같은 비대칭 전력으로 맞서는 한편 '저항의 축'을 활용한 전선 확대로 미국과 이스라엘의 후방을 교란하는 전략을 펴고 있다는 평가입니다.이란 새 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이는 지난 12일 국영TV를 통해 발표한 첫 공식 성명에서 호르무즈 해협 봉쇄와 더불어 저항의 축을 활용한 '제2 전선' 형성을 이란의 주된 대미 항전 전략으로 제시했습니다.미 싱크탱크 근동정책연구소 선임연구원 데보라 마골린은 NYT에 "이란은 자신들과 그 대리 세력이 미국을 표적으로 삼고자 한다는 점을 분명히 했고, 이는 이라크 내 미국 시민들을 위험에 놓이게 했다"며 "미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 확산 속에서 무장 세력이 더 대담해지고 이라크 내 미국인들이 직면한 위험이 커지고 있음을 보여준다"고 지적했습니다.