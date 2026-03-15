국토부, '주차로봇' 제도화…문콕·주차장 뺑뺑이 없는 주차장 추진

▲ 국토교통부

국토교통부는 로봇이 자동으로 주차장 빈자리를 찾아 주차해 주는 주차로봇 도입을 지원하기 위한 규제 개선에 나선다고 15일 밝혔습니다.이를 위해 국토부는 오는 16일부터 다음 달 말까지 '주차장법 시행규칙' 개정안을 입법 예고하고, 이달 말까지 '기계식주차장치의 안전기준 및 검사기준 등에 관한 규정' 개정안을 행정 예고합니다.이번 개정은 지난해 9월 대통령 주재 규제 합리화 회의에서 주차로봇 도입을 위한 규제 완화 필요성이 제기된 이후 진행한 주차로봇 실증사업 결과 등을 토대로 진행합니다.시행규칙 등 개정안은 주차로봇의 법적 지위를 명확히 하는 것을 골자로 합니다.주차로봇(자동이송장치)이 차량을 주차 구획까지 자동으로 운반하는 방식을 '기계식 주차장치'의 한 종류로 명시해 신기술이 기존 제도 틀 안에서 보호받고 확산할 수 있도록 했습니다.주차로봇의 정밀한 이동 특성을 고려해 주차구획 기준은 탄력적으로 적용합니다.기존 기계식 주차장치의 주차구획 크기 기준인 '너비 2.3ｍ·길이 5.3ｍ 이상'을 적용하지 않고 구획선 표시 없이도 주차장을 설치할 수 있도록 했습니다.아울러 주차로봇이 설치되는 주차장 설치 기준과 함께 비상시 수동 조작장치, 장애물 감지 정지 장치, 자동차 문 열림 감지장치 등 안전사고를 예방하기 위한 구체적인 기술 기준도 마련했습니다.국토부는 주차로봇을 이용하면 사람이 차에서 타고 내릴 공간이 필요 없어져 차량을 더 밀접하게 배치할 수 있게 되고, 좁은 공간에서 힘들게 차량에서 내리거나 옆 차에 문이 손상되는 '문콕' 걱정도 크게 줄어들 것으로 기대했습니다.또 운전자가 주차장 입구에서 차량을 맡기기만 하면 로봇이 빈 곳을 찾아 자동으로 주차하기 때문에 주차 공간을 찾기 위해 주차장을 계속 돌거나 마주 오는 차량과 대치하는 불편도 줄어들 전망입니다.국토부는 주차로봇 전용 구역은 일반 보행자의 출입이 제한되도록 설계돼 주차장 내 보행자 사고나 차량 도난 등 범죄 발생 위험도 낮아질 것으로 기대했습니다.정채교 국토부 종합교통정책관은 "이번 개정은 주차로봇 신기술이 현장에 안착할 수 있도록 제도적 기반을 닦는 중요한 첫걸음"이라며 "기술변화 속도에 맞춰 국민이 체감할 수 있는 교통 혁신 정책을 지속 추진하겠다"고 밝혔습니다.