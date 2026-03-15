[자막뉴스] "한국 군함 보내" 유가 치솟자 "사실상 파병 요청"…미군 전사 겁났나 "중국 너네도!"

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국과 중국, 일본을 포함한 5개국에 호르무즈 해협으로 군함을 파견하라고 사실상 요구했습니다.



트럼프 대통령은 미국 시간으로 14일, 본인의 소셜미디어에 "이란의 호르무즈 해협 봉쇄 시도로 영향을 받는 국가들은 군함을 보내" 달라며, 우리나라와 함께 중국, 일본, 영국, 프랑스 5개 나라를 언급했습니다.



이후 다시 올린 글에서는 "석유를 받는 나라들은 그 항로를 관리할 필요가 있다"며 "우리가 아주 많이 돕겠다"고 말했습니다.



호르무즈 유조선 호위 작전에 한국을 비롯한 동맹국들이 파병해 달라는 신호를 보내면서, 특히 우리나라처럼 이번 유가 불안으로 가장 큰 타격을 입을 수 있는 주요 수입국들이 유조선을 호위해 달라는 뜻을 비친 걸로 해석됩니다.



같은 날 미국 NBC 방송과 진행한 전화 인터뷰에서도 다른 나라의 군함 파견 가능성에 대해 "그들이 약속을 했고, 훌륭한 아이디어라고 생각한다"고 강조했습니다.



하지만 이때는 군함 파견을 약속한 나라가 어딘지 구체적으로 밝히지는 않았습니다.



미 해군의 유조선 호위가 "아주 곧 이뤄질 것"이라고 밝힌 지 하루 만에 다른 나라에 파병을 요구해, 미군의 인명피해 우려가 큰 호위 작전에 다른 나라들을 동참시켜 작전 개시 부담을 줄이려 했다는 분석이 나옵니다.



트럼프 대통령이 이란과의 전쟁에서 이스라엘이 아닌 제3의 나라에 군사작전을 도와달라고 명시적으로 요구한 건 이번이 처음입니다.



우리 국방부 관계자는 아직 미국으로부터 공식적인 파병 요청은 없다고 전했습니다.



트럼프가 거명한 나라 가운데 유일하게 동맹국이 아닌 중국의 주미 중국 대사관 대변인은 호르무즈 해협에 해군을 배치할 계획이 있냐는 CNN의 질문에 "모든 당사국은 안정적이고 방해받지 않는 에너지 공급을 보장할 책임이 있다"고 답했습니다.



(취재 : 김진우 / 영상편집 : 나홍희 / 제작 : 디지털뉴스부)