[날씨] 수도권 '봄비' 내려…미세먼지 농도 '나쁨'

현재 일부 서울과 경기 남부 곳곳에 약한 빗방울이 떨어지고 있습니다.



빗방울은 늦은 오후가 되면서 차차 그치겠습니다.



현재 수도권과 전북 지역에서 초미세먼지 농도 나쁨 수준 나타나고 있습니다.



북서 기류를 타고 유입된 먼지의 영향으로 오늘 수도권과 영서 충청과 전북 지역에서는 일평균 먼지 농도 나쁨 수준이 예상되고요.



밤이 되면서 그 밖의 지역에서도 먼지 농도 높아지겠습니다.



먼지는 내일까지도 머물겠습니다.



호흡기 관리 잘해주셔야겠습니다.



일교차가 크게 벌어집니다.



오늘 아침 순천의 기온 1도 가까이 떨어졌는데요.



낮에는 14도까지 오르면서 아침과의 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면요.



서울의 낮 최고 기온 12도 창원과 부산 14도로 평년보다 높겠습니다.



하늘 표정은 흐리다가 밤부터 차차 맑아지겠습니다.



동해안에는 너울성 파도가 강하게 밀려듭니다.



해안가 안전사고 유의해 주셔야겠습니다.



당분간 큰 일교차 유의해 주셔야겠고요.



수요일에는 충청 이남 지역을 중심으로 봄비가 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)