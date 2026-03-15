쿠팡 로켓서 '중장년층 이탈' 현실화…결제추정액 10% 감소

40대 이상 중장년층의 쿠팡 회원 탈퇴, 이른바 '탈팡' 움직임이 뚜렷하게 나타나는 걸로 조사됐습니다.



아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 쿠팡의 전체 월간 활성 사용자 수(MAU)는 지난해 12월 3천484만 명으로 정점을 찍은 뒤, 지난 달 3천364만 명으로 두 달 만에 약 120만 명이 이탈했습니다.



특히 연령대별 결제 데이터를 보면 모든 연령대에서 사용자 수가 감소한 가운데 특히 40~60대 감소세가 두드러졌습니다.



모바일인덱스 데이터에 따르면 쿠팡의 전체 월간 신용·체크카드 결제추정액은 지난해 11월 4조 4천735억 원에서 지난 달 4조 220억 원으로 10% 넘게 줄어들었는데, 이중 50대 결제추정액이 12.4%, 1천202억 원 줄어 감소액이 가장 컸습니다.



40대도 9.5% 가까이 줄어 그다음으로 감소액이 컸고, 60대는 6% 줄었습니다.



석 달 새 40대 이상 중장년층에서만 결제액이 9.8%, 2천710억 원가량 증발해 전체 감소액의 약 63%를 차지하며, 매출 감소의 핵심 원인이 됐던 걸로 분석됐습니다.



이 연령대가 대개 전체 가계 소비를 결정하고 구매력이 큰데다 한 번 정착하면 채널을 잘 바꾸지 않는 특징을 보이는데, 이례적인 변화가 관찰됐다는 겁니다.



아이지에이웍스 측은 데이터가 인공지능 알고리즘을 통해 확인된 추정치로, 실제 매출·결제 금액과 다를 수는 있다고 밝혔습니다.



이런 가운데, 네이버의 새 쇼핑 플랫폼인 네이버플러스 스토어에 중장년층이 유입되는 양상도 나타났습니다.



네이버플러스 스토어의 누적 신규 설치 건수는 지난해 12월부터 지난 달까지 233만 1천300건으로 월평균 77만 7천100건으로 집계됐습니다.



40∼60대가 전체 신규 설치의 약 41.5%를 차지했습니다.



이밖에도 SSG닷컴, 11번가 등의 신선식품 매출도 증가세를 보이고 있습니다.



막강한 배송망을 가진 쿠팡의 장악력은 여전히 공고하지만, 핵심 소비층의 쿠팡에 대한 신뢰가 흔들린 징후가 실제 쿠팡의 결제액 감소와 사용자 이탈로 이어졌다고 업계는 분석했습니다.