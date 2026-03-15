100대 기업 사외이사 평균 급여 9천만 원 돌파…삼성전자 1위

국내 시가총액 상위 100대 기업의 사외이사 평균 급여가 지난해 처음 9천만 원을 넘어선 것으로 나타났습니다.



기업데이터연구소 CEO스코어에 따르면 2024∼2025년 시총 상위 100대 기업 중 비교 가능한 87곳을 조사한 결과, 지난해 사외이사 1인당 평균 급여는 9천122만 원으로 집계됐습니다.



2024년보다 323만 원, 3.7%가량 오른 수준입니다.



기업별로는 삼성전자가 1억 7천850만 원으로 가장 높은 평균 급여를 기록했습니다.



다만 삼성전자 사외이사 평균 급여는 2023년 평균 2억 원을 넘었다가 2년 연속 감소 추셉니다.



삼성 계열사 12곳 중 삼성전자, 삼성물산, 삼성바이오로직스를 제외한 9곳의 사외이사 평균 급여는 늘어났습니다.



삼성전자에 이어 SK 사외이사 평균 급여가 1억 5천620만 원으로 두번째로 많았습니다.



SK는 2024년 1억 5천200만 원에서 1년 사이 420만 원이 증가한 수준입니다.



3, 4위는 각각 SK스퀘어, SK하이닉스가 차지했고, 현대차는 1억 5천214만 원으로 전년보다 3천200만 원 늘어나 증가액은 가장 컸습니다.



현대모비스, 건설, 기아, 현대글로비스를 비롯한 현대차그룹 계열사 5곳도 평균 사외이사 급여 증가액이 가장 많이 오른 10곳에 포함됐습니다.



반면 포스코홀딩스는 지난해 사외이사 평균 급여가 1억 933만 원으로 전년 대비 16.7% 감소해 감소 폭이 가장 컸습니다.



SK바이오팜과 삼성물산도 각각 연 천 500만 원 가까이씩 줄었습니다.



CEO스코어는 "사외이사 평균 급여가 1억 원 이상인 기업은 26곳으로 전년보다 4곳 늘어난 것으로 나타났다"며 "조사 대상 기업 가운데 53곳의 사외이사 평균 급여가 상승했다"고 분석했습니다.