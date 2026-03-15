해상운임 원유·가스·컨테이너 전방위 상승…항공운임도 '쑥'

▲ 국제 유가

이란 전쟁 여파로 해상 운임이 전방위적으로 상승하고 있는 걸로 나타났습니다.특히 유조선을 비롯해 에너지 운반선을 중심으로 해상 운임 상승세가 확대돼, 발틱해운거래소 유조선 운임지수는 지난 12일 중동-주국 노선 초대형 유조선 VLCC 기준으로 348.9를 기록했습니다.지난달 27일에 비교하면 55.3%, 연초 대비하면 무려 7배 가까이 뛰어오른 겁니다.중동∼중국 노선의 27만 톤급 유조선 용선료도 하루 32만 6천 달러 수준으로 전쟁 직전 대비해 50% 가까이 급등했습니다.17만 4천㎥급 LNG 운반선의 단기 운임과 1년 정기 용선료는 지난 6일 기준으로 각각 20만 5천 달러, 10만 달러를 기록해 전쟁 직전에 비해 각각 5.8배, 2.4배씩 오른 걸로 나타났습니다.에너지 운반선 뿐 아니라 컨테이너선 운임도 급등하고 있는데, 특히 컨테이너 운송 15개 항로의 운임을 조합한 상하이컨테이너운임지수 SCFI 기준으로 중동 노선 운임이 미주 동해안 운임보다 더 비싸진 건 2009년 10월 관련 집계가 시작된 이래 처음이라고 업계는 분석했습니다.해상 운임 뿐 아니라 항공 화물 운임도 크게 오르는 추세입니다.해상과 항공 운임의 동반 상승은 국내 수출기업들의 비용 증가와 물류 차질로 이어지는데, 특히 자본력이 부족한 중소기업들이 주로 단기 계약을 맺기 때문에 더욱 타격을 받을 수 있는 구좁니다.해운, 항공업계도 단기적인 마진 개선 효과와 별개로 내수 부진, 수요 둔화 같은 불확실성에 노출돼있다는 우려가 나옵니다.(사진=연합뉴스)