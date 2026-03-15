"정찰용 중국 인공위성, 약 10분에 한번 일본 상공 통과"

▲ 중국이 2023년 10월 5일 야오간-39 위성을 실은 창정-2 로켓을 발사하는 장면

중국군의 정찰용으로 지적돼온 중국의 인공위성들이 일본 상공을 약 10분에 한 번씩 통과하고 있으며 자위대와 주일 미군 기지 주변 상공도 높은 빈도로 지나고 있다고 요미우리신문이 15일 보도했습니다.신문은 인공위성 추적 사이트 '스페이스 트랙'의 공개 데이터를 활용해 중국군의 정찰용으로 의심받는 야오간 계열 위성 약 160기 가운데 최근 3년간 고도를 조정한 것으로 보이는 약 80기를 분석한 결과 이처럼 나타났다고 전했습니다.특히 자위대와 주일 미군 기지 주변 상공에서도 2시간에 약 10기의 중국 위성이 지나는 등 높은 빈도로 궤도를 돌았습니다.작년 12월 하순에는 미 해군의 가나가와현 요코스카 기지 주변 상공을 야오간 위성이 하루 평균 약 60회 통과했습니다.또 미 해군의 나가사키현 사세보 기지 주변 상공도 하루 평균 48회 통과했습니다.이와 관련해 항공자위대 전 간부는 "부대 배치 상황이 중국측에 거의 상시로 파악되고 있을 가능성이 있다"고 말했습니다.야오간 위성은 중국이 2006년부터 쏘아 올리고 있는 인공위성으로, 대부분 저궤도를 돌고 있습니다.신문은 중국 위성의 주일 미군 기지 주변 감시는 "대만 침공에 착수할 시점을 살피는 데 높은 우선순위가 있는 것으로 보인다"며 "중국은 미국의 접근을 막는 '반접근·지역거부'(A2AD) 군사전략을 확립하기 위해 우주 감시 능력을 꾸준히 강화하는 것 같다"고 전했습니다.+(사진=웨이보 사진 캡처, 연합뉴스)