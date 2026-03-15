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알카라스, BNP 파리바오픈 테니스 4강서 탈락…시즌 첫 패배

하성룡 기자
작성 2026.03.15 11:24 조회수
알카라스, BNP 파리바오픈 테니스 4강서 탈락…시즌 첫 패배
▲ 남자 테니스 세계 1위 카를로스 알카라스

남자 테니스 세계 랭킹 1위 카를로스 알카라스가 올해 첫 패배를 당했습니다.

알카라스는 미국 캘리포니아주 인디언웰스에서 열린 남자프로테니스(ATP) 투어 BNP 파리바오픈 대회 11일째 단식 4강전에서 세계 11위인 다닐 메드베데프에게 2대 0으로 져 올해 16연승 행진이 중단됐습니다.

그는 앞서 출전한 호주오픈과 카타르 엑손모바일오픈에서 모두 우승했습니다.

알카라스는 2023년과 2024년에 이어 올해 이 대회 세 번째 우승을 노렸으나 4강에서 정상 도전을 멈췄습니다.

메드베데프는 앞서 열린 4강전에서 세계 4위 알렉산더 츠베레프를 2대 0으로 꺾은 세계 2위 얀니크 신네르와 결승에서 맞대결합니다.

메드베데프는 2023년과 2024년 이 대회 결승에서 알카라스에게 연달아 패한 아픔을 설욕했습니다.

알카라스와 상대 전적에서도 최근 4연패를 끊고 3승 6패로 만회했습니다.

메드베데프는 이달 초 두바이 듀티프리 챔피언십에 이어 2개 대회 연속 우승에 도전합니다.

(사진=게티이미지코리아)
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