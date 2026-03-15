"국제유가 50% 급등 시 건설 생산 비용 1.06% 상승"

▲ 국제 유가

국제 원유 가격의 기준인 브렌트유가 미국·이란 전쟁 개전 이후 40% 넘게 상승한 가운데, 국제유가 50% 급등 시 국내 건설 생산 비용 상승률이 1%를 넘는다는 분석 결과가 나왔습니다.15일 한국건설산업연구원이 발간한 '원유 가격 상승이 건설 생산비용에 미치는 영향 분석' 보고서에 따르면 유가 50% 상승 시 국내 건설 생산 비용은 1.06% 오르는 것으로 나타났습니다.이는 한국은행의 2023년도 산업 연관표(2020년 연장표)의 '가격 파급 효과 분석 모형'을 적용해 추계한 수치로, 100% 수입품인 원유의 특성을 고려해 수입 상품 가격 변동의 물가 파급 효과 모형이 적용됐습니다.국제유가 50% 상승에 따른 건축물 생산 비용 상승률은 주거용 건물 0.90%, 비주거용 건물 0.80%, 건축보수 0.93%로 1% 미만으로 분석됐습니다.반면 같은 기준으로 도로시설 2.93%, 도시토목 2.76%, 하천사방 2.19%, 항만시설 2.03%, 농림수산토목 2.03% 등 토목건설의 생산 비용은 2%가 넘는 상승률을 나타냈습니다.건축보다는 토목공사가 유가 상승의 영향에 직격탄을 맞는 셈입니다.건산연이 건설 투입 요소 380개 가운데 유가 10% 상승에 영향이 큰 요소를 분석한 결과 경유에 의한 영향이 전체 파급 효과의 35.2%를 차지했습니다.이어 레미콘 8.5%, 아스콘 및 아스팔트 제품 8.4%, 도로화물운송서비스 4.2% 순으로 생산 비용 상승을 견인했습니다.건산연은 "경유의 가격 파급 효과가 가장 높은 이유는 경유가 건설 현장 중장비의 핵심 연료로 직접 사용될 뿐 아니라 레미콘, 아스콘 등 주요 건설 자재 생산 과정 전반에도 필수적으로 투입되기 때문"이라고 설명했습니다.이란 사태 2주를 맞은 지난 13일 기준 국제 원유 가격의 기준인 브렌트유는 개전 이후 상승률이 42%에 달했습니다.이란의 새 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 호르무즈 해협 봉쇄 지속과 함께 항전 의지를 천명하면서 국제 유가는 심리적 저항선인 배럴당 100달러를 뚫고 상승 흐름을 지속하는 모습입니다.다만, 이번 사태가 2022년 러시아·우크라이나 전쟁 발발 당시에 비해서는 주택·건설 시장에 미치는 직접적인 가격 충격은 상대적으로 작을 것으로 관측됩니다.지난해 누적 주택 착공 물량은 총 27만 3천 가구로 러·우 전쟁이 발발한 2022년 38만 6천 가구 대비 약 11만 가구 감소했고, 지난해 건설 투자 역시 9.5% 감소한 상황이기 때문입니다.박철한 건산연 연구위원은 "건설 경기 침체로 수급 불균형이 극심했던 과거와 달리, 단기적으로 공사비 상승이 제한적인 범위 내에서 이뤄질 것"이라면서도 "유가 급등 상황이 장기화할 경우 파급력이 예상보다 커질 수 있고, 건설 경기 회복 지연에 영향을 미칠 가능성이 있다"고 우려했습니다.박 연구위원은 "유가 급등 상황 장기화를 대비해 파급력 핵심 자재인 경유·아스콘 중심의 수급·단가 관리가 필요하다"며 "건설기계·화물운송 업계 지원책을 연계하고, 타격이 큰 토목 현장 중심의 물가변동계약금액조정(ESC) 지침 등에 대한 선제적인 검토가 필요하다"고 제언했습니다.