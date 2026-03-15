석유 최고가격제 사흘째…기름값 소폭 추가 하락

▲ 석유 최고가격제

석유 최고가격제 시행 사흘째인 오늘(15일) 전국 평균 주유소 기름값이 하락세를 이어갔으나 감소 폭은 크게 줄었습니다.유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 L당 1,842.1원으로 전날보다 3.2원 내렸습니다.경유 가격은 같은 시각 1,843.6원으로 4.4원 하락했습니다.한때 20원 이상 벌어졌던 경유와 휘발유의 가격 격차는 크게 줄어 비슷해졌습니다.석유 최고가격제 공급가격 최고액에서 경유 가격이 휘발유보다 낮게 책정되면서 경유 가격 하락 속도가 더 빨랐기 때문으로 풀이됩니다.전국에서 기름값이 가장 비싼 서울 주유소도 하락세를 이어갔습니다.서울 평균 휘발유 가격은 L당 1,865.2원으로 전날보다 2.9원 내렸습니다.서울 평균 경유 가격은 16.2원 하락한 1,854.6원으로 집계됐습니다.국내 주유소 기름값은 미국·이란 전쟁 발발 이후 지난 10일 최고점을 찍은 후 하락세를 이어가고 있으나 전날에 비해 감소 폭은 줄었습니다.전날 전국 평균 휘발유 가격은 전일 대비 18.8원 하락한 1,845.3원이었습니다.경유 가격은 1,847.9원으로 전날보다 24.8원 내렸습니다.이번 주 국제유가는 호르무즈 해협 봉쇄 지속과 중동 산유국 감산 본격화 소식 등으로 상승했으나, 국제에너지기구(IEA)의 전략 비축유 방출 합의 등에 따라 상승 폭이 제한됐습니다.수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 34.6달러 오른 123.5달러였습니다.국제 휘발유 가격은 25.3달러 상승한 126.3달러, 국제 자동차용 경유는 37.5달러 오른 176.5달러로 집계됐습니다.