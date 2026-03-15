"이란 먼저 굴복할 것"…트럼프, 봉쇄 경고에도 '공습 밀어붙여'

▲ 호르무즈 해협

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 가능성을 사전에 보고받고도 이란 공격을 승인했다고 미 일간 월스트리트저널(WSJ)이 13일(현지시간) 보도했습니다.트럼프 대통령은 호르무즈 봉쇄의 위험을 알고 있었지만, 이란이 먼저 굴복하거나 미군이 상황을 통제할 수 있다고 판단한 것으로 전해졌습니다.보도에 따르면 댄 케인 미 합참의장은 전쟁 전 '미국의 공격은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 유발할 수 있다'고 보고했습니다.당시 논의를 잘 아는 관계자들에 따르면, 케인 의장은 이란이 기뢰와 드론, 미사일 등을 배치해 해협을 봉쇄하려 할 가능성이 있다고 여러 차례 브리핑했습니다.이에 대해 트럼프 대통령은 참모진에게 '이란이 해협을 봉쇄하기에 앞서 굴복할 가능성이 크다'고 말했다고 합니다.또 이란이 실제 봉쇄를 시도하더라도 미군이 대응할 수 있다는 입장을 보였다고 관계자들은 전했습니다.트럼프 대통령과 참모진은 이란 공습 승인에 앞서 미 해군이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 호위하는 방안도 논의한 것으로 알려졌습니다.그러나 현재 해협이 사실상 봉쇄된 상황에서 미 국방부는 우려를 나타내고 있습니다.이란의 선박과 드론, 미사일 등 해안 방어 전력을 파괴하지 않는 한, 유조선을 호위하는 미 해군 함정이 표적이 될 수 있다는 것입니다.미군 당국자들은 전쟁이 최소 몇 주 더 이어질 수 있다고 보고 있습니다.호르무즈 해협은 세계 원유 해상 수송량의 20%가 지나는 에너지 요충지입니다.이란 군부가 해협을 사실상 봉쇄하면서 국제유가는 배럴당 100달러를 넘어서는 등 세계 경제에도 충격이 이어지고 있습니다.트럼프 대통령이 이런 결정을 내린 배경에는 미 군사력에 대한 깊은 확신이 있었다고 관계자들은 설명했습니다.특히 케인 의장에 대한 트럼프 대통령의 깊은 신뢰는 작년 이란 핵시설 공습, 올 1월 베네수엘라 니콜라스 마두로 대통령 체포 작전으로 더욱 깊어졌다고 합니다.WSJ은 또 이번 전쟁 논의에 JD 밴스 부통령, 마코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 국방부 장관 등 소수의 인원만 참여했다며, 이로 인해 트럼프 대통령이 활용할 수 있는 정보나 조언이 제한적이었다고 지적했습니다.일부 중동 담당 고위 당국자들과 외교관들도 전쟁 계획에 대해 아무것도 알지 못했고, 폭격이 시작된 뒤 언론 보도 등을 통해 알게 됐다고 관계자들은 전했습니다.미 당국자들은 전쟁이 지속될 경우 미국인 대피 계획이나 차기 이란 지도부와의 관계 설정 등 여러 문제가 여전히 해결되지 않은 상태라고 말했습니다.전쟁에 대한 미국 내 여론은 우호적이지 않은 상황이지만, 트럼프 대통령 측근들은 보수층이 이번 전쟁을 지지한다는 여론조사 자료를 제시하며 트럼프 대통령을 안심시키려 하고 있다고 WSJ은 전했습니다.(사진=연합뉴스)