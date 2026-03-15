이란, 호르무즈 '우회 수출' UAE 항구 공격

<앵커>



미국은 이란 원유 수출의 심장부이자 정권의 '생명줄'로 불리는 하르그 섬의 군사시설을 전격 공습했습니다. 호르무즈 해협 봉쇄를 풀라는 것인데, 이란은 봉쇄를 우회할 수 있는 아랍에미리트 원유 수출 항구를 드론으로 공격하며 맞섰습니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



공항 활주로에 연이어 폭발이 일어나고 군 시설 추정 건물에는 미사일이 내리꽂힙니다.



현지시간 14일 새벽, 미국이 이란 석유 수출의 심장부인 하르그 섬에 대규모 공습을 단행했습니다.



미 중부사령부는 해군 기뢰 저장시설, 미사일 벙커 등 90개 이상의 이란 군사시설을 타격했다고 밝혔습니다.



호르무즈 해협에서 북서쪽으로 약 480여km 떨어져 있는 하르그 섬은 정유시설과 선적 터미널이 밀집한 곳으로, 중국 등 아시아 시장으로 가는 물량을 포함해 이란 원유 수출량의 90% 이상이 이 섬을 통해 빠져나갑니다.



이번 공습은 석유 인프라 시설이 아닌 군사시설만 대상이 됐는데, 트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협 통행을 계속 방해한다면 이 결정은 언제든 바뀔 수 있다고 경고했습니다.



그러자 이란은 더 강한 경고로 맞받으며 아랍에미리트의 푸자이라 항구를 드론 공격했습니다.



[이브라힘 졸파카리/이란군 중앙본부 대변인 : 공격이 발생할 경우, 미국과 서방 동맹국들이 의존하고 있는 이 지역의 모든 석유와 가스 인프라는 불타고 파괴될 것이다.]



푸자이라 항구는 오만만에 위치하고 있어, 호르무즈 해협을 우회해 원유와 석유제품을 수출할 수 있는 곳입니다.



이란의 공격으로 항구의 석유 선적이 일부 중단됐습니다.



호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란의 대치 속 하르그 섬을 비롯해 걸프만 국가 우회 항구로까지 전장이 확장되는 모양새입니다.



(영상편집 : 이승희)