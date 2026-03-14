미군 "하르그 섬 기뢰 저장시설, 벙커 등 군사시설 90곳 타격"

▲ 이란 하르그 섬

미국이 이란 석유 수출의 심장부이자 정권의 '생명줄'로 불리는 하르그 섬을 전격 공습한 가운데, 타격 대상이 섬의 군사시설 90여 곳인 것으로 나타났습니다.이란 공습을 수행 중인 미 중부사령부는 현지시간 14일, SNS를 통해 "어젯밤 미군은 이란 하르그 섬에 대한 대규모 정밀 타격을 수행했다"면서, "이 공격으로 해군 기뢰 저장시설, 미사일 벙커, 그리고 다른 군사시설 등 90개 이상의 이란 군사 목표물을 성공적으로 타격했다"고 설명했습니다.미 중부사령부는 하르그섬 군사시설을 공격하는 영상을 함께 공개했다.호르무즈 해협에서 북서쪽으로 약 480여km 떨어진 곳에 위치한 하르그 섬은 여의도 면적 7배에 이르는 22㎢ 크기의 산호초입니다.정유시설과 선적 터미널이 밀집해 있고, 중국 등 아시아 시장으로 가는 물량을 포함해 이란 원유 수출량의 90% 이상이 이 섬을 통해 빠져나갑니다.도널드 트럼프 미 대통령은 전날 자신의 SNS에 올린 글에서 하르그섬을 '이란의 왕관보석(crown jewel·가장 귀중한 자산)'으로 부르며 이곳의 "모든 군사 목표물을 완전히 파괴했다"고 밝힌 바 있습니다.다만, 미군의 공습은 석유 인프라가 아닌 군사시설만 겨냥해서 이뤄진 것으로 보이는데, 이는 이란이 봉쇄한 중동의 원유 수출 항로인 호르무즈 해협의 통항 재개를 압박하려는 의도로 읽힙니다.하르그섬 석유 인프라마저 파괴될 경우 국제유가 불안을 더욱 부채질할 수 있고, 이란의 경제가 재건 불가능한 수준으로 붕괴할 수 있다는 점도 고려했을 수 있습니다.