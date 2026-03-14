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[단독] "돌연 술병 깨더니"…'흉기 난동' 60대 구속 (D리포트)

김규리 기자
작성 2026.03.14 21:09 조회수
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식당 안 남성이 거칠게 술병을 깨더니 다른 테이블 손님에게 다가갑니다.

놀란 사람들이 달아나고 몸싸움이 벌어집니다.

사람들이 뜯어말려 보지만 소용없습니다.

그제(12일) 새벽 3시 40분쯤, 서울 양천구의 한 식당에서 60대 A 씨가 난동을 부리다 경찰에 붙잡혔습니다.

A 씨는 경찰 조사에서 혐의를 부인한 걸로 알려졌는데 범행 장면은 가게 안 CCTV에 고스란히 담겼습니다.

술에 취한 A씨가 시비를 걸면서 주점은 순식간에 아수라장으로 변했고,

[목격자 : 술 한잔 먹더니 돌변해 버리더라고. 계속 욕을 하고. 저쪽에서 '형님 그만 하십시오' (말렸는데) 순식간에.]

B 씨는 얼굴 부위를 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.

[피해자 : 발로 찼죠. 생명의 위협을 느끼는데. 전혀 일면식이 없어요. 실명 안 된 게 너무 다행이라고.]

경찰은 A 씨에 대해 특수상해 혐의로 구속영장을 신청했고 법원은 "도주 우려가 있다"며 영장을 발부했습니다.

경찰은 A 씨를 상대로 저항한 B 씨에 대해선 정당방위를 인정해 처벌하지 않을 계획입니다.

[피해자 : 정당방위죠. 나는 진짜 억울한데 좀 마음의 위로가 됐어요. 담당 형사님한테 너무 고맙고….]

경찰은 A 씨에 대해 살인미수 혐의를 적용하는 방안을 검토하고 있습니다.

(취재 : 김규리, 영상취재 : 이병주, 영상편집 : 김윤성, 제작 : 디지털뉴스부)
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