"목숨 걸었다"…그리스 선박 10척 호르무즈 통과한 방법

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중동 전쟁 여파로 글로벌 물류의 핵심 통로인 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄된 가운데 일부 선박들이 위험을 무릅쓰고 이 해협을 통과한 것으로 나타났습니다.현지 시간 13일 로이터통신 보도를 따르면 그리스 등 일부 국가 선박이 피격 위험에도 호르무즈 해협 통과에 성공했습니다.해운 데이터 업체 로이드 리스트 인텔리전스와 마린트래픽 자료를 보면 미국과 이스라엘의 대이란 공습이 시작된 지난달 28일 이후 그리스 선적 최소 10척과 중국 회사 소속 선박 최소 2척이 호르무즈 해협을 통과했습니다.전쟁 이후 호르무즈 해협을 통과한 한 그리스 선박 선주는 위험이 엄청나다면서도 바다는 언제나 위험이 큰 사업이라고 토로했습니다.이들 선박은 선박자동식별장치(AIS)를 끄거나 야간에 운항하는 방식으로 위치를 숨긴 것으로 전해졌습니다.해운업계에서는 이런 무리한 항해를 두고 "적군 욕조에 들어가는 것"이라는 표현도 사용됩니다.선주들이 위험을 감수하는 이유는 이란 전쟁 이후 물류 운송료가 크게 상승했기 때문입니다.선주들은 전쟁으로 보험료와 선원 임금이 크게 올랐지만 위험한 항해를 한 번만 성공해도 상당한 이익을 얻을 수 있다고 보고 있습니다.선박 중개업체 자료를 보면 유조선 소유주의 일일 평균 수익은 6년 만에 최고 수준을 기록하고 있습니다.현재 일부 선박 소유주는 용선료로 하루 50만 달러, 약 7억 5천만 원을 받는 것으로 전해졌습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 9일 폭스뉴스 인터뷰에서 호르무즈 해협을 통과하며 용기를 보여줘야 한다며 선박 운항을 장려했습니다.하지만 해운업계는 선원들의 목숨을 건 도박과 같은 상황이라고 우려하고 있습니다.실제로 이란군은 호르무즈 해협 일대 선박을 향해 미사일과 드론 공격을 감행해 최소 16척의 선박이 피해를 본 것으로 알려졌습니다.또, 미국과 영국 정보당국은 이란이 이 해역에 기뢰를 설치하기 시작한 것으로 보고 있습니다.로이터통신은 노르웨이 억만장자 존 프레드릭센이 1980년대 이란과 이라크 분쟁 당시 미사일 공격 속에서도 이 지역에서 원유를 선적하고 수송해 막대한 수익을 올린 사례가 있다고 전했습니다.다만 현재 상황이 당시 이후 등장한 대담한 항해 가운데 하나라고 평가했습니다.(SBS 디지털뉴스부)