[날씨/XR] 큰 일교차…일요일 오전부터 '미세먼지' 유입

아침저녁으로는 다소 쌀쌀하지만, 한낮에는 봄기운이 물씬 느껴졌습니다.



내일(15일)도 일교차 큰 전형적인 초봄 날씨를 보이겠는데요.



다만 내일은 다시 미세먼지에 주의하셔야겠습니다.



내일 오전부터 북서 기류를 타고 중국발 미세먼지가 유입되겠고 오후에는 먼지가 남하하면서 남부지방까지 대기질이 탁해지겠는데요.



이에 따라 내일 중서부 지역은 하루 평균 초미세먼지 농도 '나쁨' 수준, 강원 영동과 호남, 영남 지역은 오후부터, 제주는 밤에 대기질이 탁하겠습니다.



바깥 활동하신다면 마스크 착용 잘해주셔야겠습니다.



현재 위성 영상도 확인해 보시면 동해 북부 해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들면서 중부지방을 중심으로 흐린 날씨가 이어지고 있습니다.



내일 전국 하늘 흐리다가 오후부터 서쪽 지역은 차츰 맑아지겠고요, 동해안과 제주 해안으로는 너울성 파도에 주의하셔야겠습니다.



내일 기온은 오늘과 비슷하겠습니다.



아침 기온 서울과 울산 4도로 출발하겠고, 낮 기온은 부산 15도까지 오르면서 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



당분간 평년 수준의 초봄 날씨가 이어지겠는데요.



다음 주 수요일에는 충청 이남 지역에 봄비가 내릴 전망입니다.



(임은진 기상캐스터)