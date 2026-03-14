청와대, 북 탄도미사일 발사에 긴급안보점검회의…"도발 중단 촉구"

북한이 동해상으로 탄도미사일 10여 발을 발사하자 국가안보실이 긴급안보상황점검회의를 열었습니다.



국가안보실은 오늘(14일) 국방부와 합참 등 관계 기관이 참석한 가운데 회의를 개최했습니다.



회의에서는 북한의 이번 탄도미사일 발사가 우리 안보에 미치는 영향을 점검하고 필요한 조치 사항을 살폈습니다.



안보실은 북한의 탄도미사일 발사가 유엔 안전보장이사회 결의를 위반하는 도발 행위라며 즉각 중단할 것을 촉구했습니다.



또, 지금이 한미 연합연습 기간(9일~19일)까지라는 점을 고려해 관계 기관에 대비 태세 유지에 더욱 만전을 기하라고 지시했습니다.



아울러 안보실은 이재명 대통령에게 북한의 탄도미사일 발사 상황과 관련 조치 내용을 보고했습니다.



합동참모본부는 오늘 오후 1시 20분쯤 북한 평양 순안 일대에서 동해상으로 발사된 미상 탄도미사일 10여 발을 포착했다고 밝혔습니다.



미사일은 약 350㎞를 비행했으며 정확한 제원은 한미가 정밀 분석하고 있다고 설명했습니다.



북한의 탄도미사일 발사는 지난 1월 27일 동해상 발사 이후 47일 만이며 올해 들어 세 번째입니다.



북한이 탄도미사일 10여 발을 동시에 발사한 것은 이례적인 일로, 무력 시위 성격의 행동으로 풀이됩니다.



(SBS 디지털뉴스부)