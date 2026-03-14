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[자막뉴스] 전자발찌 찬 남성이 휘두른 흉기에…스마트워치 차고도 희생된 여성

소환욱 기자
작성 2026.03.14 17:38 조회수
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오늘(14일) 오전 9시쯤, 경기 남양주시의 한 길거리에서 20대 여성이 40대 남성 A 씨가 휘두른 흉기에 찔려 숨졌습니다.

A 씨는 과거 성범죄 전력으로 전자발찌를 찬 상태였는데, 차량을 이용해 피해자에게 접근한 뒤 흉기를 휘두른 것으로 전해졌습니다.

범행 직후 A 씨는 차고 있던 전자발찌를 훼손하고 도주했는데, 1시간여 만인 오전 10시 10분쯤 경기 양평군에서 경찰에 긴급체포됐습니다.

피해자는 이전에도 수차례 A 씨를 경찰에 신고한 이력이 있는 것으로 알려졌습니다.

당국의 조치를 받고 비상 연락용 스마트워치도 지급 받았지만 변을 당한 것으로 확인됐습니다.

경찰은 사건 당시 피해자가 스마트워치를 실제로 작동시켰는지 여부를 확인하고 있습니다.

체포된 A 씨는 호흡 곤란을 호소해 병원으로 옮겨진 상태인데, 경찰은 A 씨를 상대로 구체적인 범행 동기와 경위를 집중적으로 조사할 방침입니다.

조사가 마무리되는 대로 경찰은 A 씨에 대한 구속영장을 신청할 방침입니다.

(취재 : 소환욱, 영상편집 : 나홍희, 제작 : 디지털뉴스부)
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