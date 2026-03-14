100m 접근 금지도, 스마트워치도 뚫렸다…전자발찌 찬 남성에 피살

경기 남양주시의 한 길거리에서 20대 여성이 40대 남성이 휘두른 흉기에 찔려 숨지는 참변이 발생했습니다.



사건이 일어난 시간은 오늘(14일) 오전 8시 58분쯤입니다.



가해 남성은 과거 성범죄 전력으로 인해 전자발찌를 착용한 상태였습니다.



이 남성은 범행 직후 차고 있던 전자발찌를 훼손하고 곧바로 도주했습니다.



하지만 도주 약 1시간여 만인 오전 10시 10분쯤 경기 양평군에서 경찰에 긴급체포됐습니다.



가해자는 가정폭력처벌법상 임시조치와 스토킹처벌법상 잠정조치를 중복으로 적용받는 대상자였습니다.



이에 따라 피해자에게 전화나 문자는 물론 SNS를 이용한 연락도 전면 차단됐습니다.



또한 피해자의 주거나 직장 등 100m 이내로 접근하는 행위도 엄격히 금지돼 있었습니다.



피해 여성은 이전에도 수차례 폭력 등의 혐의로 이 남성을 경찰에 신고한 이력이 있습니다.



이후 당국의 임시 조치를 받고 비상 연락용 스마트워치도 지급받았지만 끝내 비극을 막지 못했습니다.



경찰은 사건 당시 피해자가 스마트워치를 실제로 작동시켰는지 여부를 확인하고 있습니다.



전자발찌는 실시간 위치 추적이 가능하지만, 이번 범행 접근 과정에서 당국에 위험을 알리는 경보 역할은 전혀 하지 못한 것으로 파악됐습니다.



법무부 관계자는 전자발찌가 훼손된 전후 상황과 구체적인 경위를 현재 파악하는 상태라고 설명했습니다.



이번 사건을 계기로 가정폭력이나 스토킹 피해자를 위한 국가 보호 조치의 실효성 논란이 다시금 제기되고 있습니다.



지난해 7월 의정부시에서는 스토킹 피해를 겪던 50대 여성이 결국 살해되는 사건이 일어났습니다.



당시 피해자 역시 경찰의 긴급응급조치 대상자로 지정돼 스마트워치를 보유하고 있었습니다.



같은 해 4월 대구에서도 스토킹 신고를 한 여성의 집 안에 피의자가 침입해 목숨을 앗아간 사건이 발생했습니다.



울산과 대전 등 전국 곳곳에서도 당국의 보호조치를 받던 피해자들이 피의자의 계획적인 접근을 피하지 못하고 잇따라 참변을 당했습니다.



경찰은 체포된 가해자를 압송해 구체적인 범행 동기와 경위를 집중적으로 조사할 방침입니다.



조사가 마무리되는 대로 경찰은 이 남성에 대한 구속영장을 신속히 신청할 계획입니다.



(사진=연합뉴스)