'잠행' 이정현 "번트를 치든, 희생플라이를 하든 1점 내야"

▲ 국민의힘 이정현 공천관리위원장이 12일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 기자들과 대화를 나누며 음료를 마시고 있다.

이틀째 잠행 중인 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 오늘(14일) 장동혁 대표의 복귀 요청에도 "오늘은 아무 말도 하지 않겠다"고 밝혔습니다.이 위원장은 이날 SBS와의 통화에서 "어떤 욕심도 없기 때문에 무슨 조건을 걸더라도 돌아가고 말고 이런 건 일절 없다"며 "지금은 마음이 무겁고 슬프고 갑갑한 상태라 오늘로써는 아무 말도 하지 않으려 한다"고 답했습니다.앞서 이 위원장은 지난 12일 공관위 회의에서 대구 지역 공천 방식을 두고 후보를 추려 전략적으로 경선하는 방식을 제안했다가 일부 공관위원과 마찰을 빚은 것으로 알려졌습니다.이 위원장은 "연쇄적으로 혁명적인 안들을 내놓으려고 했는데 처음부터 잘 안 되다 보니 굳이 내가 여기 있어야 할 이유가 있는 건지 의구심이 든다"며 "당이 평범한 상황이면 평이하게 가겠지만 그런 상황이 아닌데도 그런다면 내가 있을 이유가 없다"고 전했습니다.그러면서 "야구에서 3루타를 쳐놓고 후속타가 없으면 결국 점수가 안 나온다"며 "1루타를 치든, 번트를 치든, 희생플라이를 하든 연쇄적으로 나오면 결국 1점이라도 들어와 1대 0으로 이기는 것"이라며 혁신 공천 필요성을 강조했습니다.앞서 장 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 이 위원장을 향해 "다시 공관위를 이끌어 혁신 공천을 완성해 달라"며 "위원장님의 고심 어린 결단을 기다리고 있겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)