이태훈, LIV 골프 싱가포르 3R도 공동 2위…선두와 1타 차

▲ 이태훈

교포 선수 이태훈(캐나다)이 LIV 골프 첫 우승을 향한 도전을 이어갔습니다.이태훈은 오늘(14일) 싱가포르 센토사 골프클럽(파71·7천406야드)에서 열린 대회 3라운드에서 버디 4개와 보기 2개를 묶어 2언더파 69타를 쳤습니다.중간 합계 9언더파 204타를 적어낸 이태훈은 브라이슨 디섐보(미국)와 공동 3위에 이름을 올렸습니다.10언더파 203타로 공동 선두에 오른 호아킨 니만(칠레), 리 웨스트우드(잉글랜드)와는 불과 한 타 차로, 이태훈은 마지막 날 역전 우승을 노려볼 수 있게 됐습니다.한국프로골프(KPGA) 투어 통산 4승, 아시안투어에서 3승(KPGA 투어와 중복 대회 1개 포함)을 거둔 이태훈은 올해 1월 LIV 골프 프로모션 대회에 도전해 1위를 차지하며 이번 시즌 LIV 골프에 데뷔했습니다.현재까진 지난달 초 사우디아라비아 리야드에서 열린 개막전의 공동 13위가 개인전 최고 성적인 이태훈은 이번 대회에선 1라운드 공동 선두, 2∼3라운드에서는 공동 2위를 달렸습니다.3라운드에서 1번 홀부터 경기한 이태훈은 12번 홀까지는 버디 2개와 보기 2개로 타수를 줄이지 못하다가 막판에 힘을 냈습니다.13번 홀(파4)에서 중거리 퍼트를 떨어뜨려 버디를 잡아냈고, 마지막 18번 홀(파5)에서 한 타를 더 줄였습니다.지난 시즌에만 5승을 쓸어 담는 등 LIV 골프에서 7승을 거둔 니만은 3라운드에서 5타를 줄이며 시즌 첫 승을 정조준했고, 2022년부터 LIV 골프에서 뛰었지만 아직 우승이 없는 웨스트우드도 공동 선두에 합류해 치열한 경쟁을 예고했습니다.욘 람(스페인)은 5위(7언더파 206타), 더스틴 존슨은 공동 7위(5언더파 208타), 앤서니 김(이상 미국)은 공동 16위(3언더파 210타)로 3라운드를 마쳤습니다.한국 출신 선수들로 구성된 팀인 '코리아 골프클럽'은 하위권에 그쳤습니다.안병훈과 교포 선수 대니 리(뉴질랜드)가 공동 45위(4오버파 217타), 송영한은 공동 52위(7오버파 220타), 김민규는 56위(20오버파 233타)에 머물렀습니다.(사진=AP, 연합뉴스)