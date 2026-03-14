미·이란 전쟁 속 한일 공급망 협력 강화…정례 소통채널 신설

▲ 정관 산업통상부 장관과 아카자와 일본 경제산업성 대신

한국과 일본의 산업 주무 부처가 글로벌 공급망 위기에 공동 대응하기 위해 정례 소통 채널을 신설합니다.특히 미국·이란 전쟁 여파로 에너지 수급 불안이 고조됨에 따라 양국은 LNG 분야의 협력을 최우선 과제로 추진하기로 했습니다.김정관 산업통상부 장관은 오늘부터 이틀간 일본 도쿄에서 열리는 '제1차 인도태평양 에너지안보 장관회의'에 참석해 아카자와 료세이 일본 경제산업성 대신과 회담했습니다.양측은 이번 회담에서 산업부-경제산업성 간 정례적 소통 채널인 '한일 산업통상 정책대화'를 신설하는 데 합의했습니다.이 플랫폼은 앞으로 통상협력, 경제안보, 공급망, 철강, 광물자원 등 다양한 분야의 협력 의제를 종합적으로 점검하고 관리하는 창구 역할을 하게 됩니다.회담에 앞서 양측은 한국과 일본이 글로벌 LNG 주요 수입국으로서 LNG 수급 안정을 위한 협력 강화의 중요성에 공감했습니다.이에 따라 한국가스공사와 일본 에너지 기업인 JERA는 LNG 스와프 등의 내용이 포함된 'LNG 수급 협력을 위한 협약서'를 체결했습니다.이번 협정은 앞으로 LNG 수급 위기 상황 발생 시 양국이 공동 대응할 수 있는 협력기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다고 산업부는 평가했습니다.또한 양측은 공급망 위기 상황에서 상호 공조를 강화하기 위한 '한일 공급망 파트너십'을 체결했습니다.이에 따라 공급망 교란 징후가 발견되면 양국이 이를 통보하고 실제 교란이 발생할 경우 요청 시 5일 이내에 긴급회의를 개최하기로 했습니다.아울러 상호 공급망에 부정적인 영향을 미치는 조치를 자제하고, 핵심광물 공동 탐사·투자 및 기술 협력, 글로벌 시장 모니터링 정보를 공유하기로 했습니다.김 장관은 "글로벌 통상질서 재편, 에너지·자원 불안정성 강화, 공급망 위기 등 불확실성이 증대되는 상황 속에서 유사 입장국인 한일 간 공조가 긴밀히 진행되고 있다"며 "향후 국교 정상화 60년의 토대 위에 한일 양국의 미래지향적이고, 호혜적인 산업·통상 협력을 지속 발전시켜 나가겠다"고 밝혔습니다.(사진=산업통산부 제공, 연합뉴스)