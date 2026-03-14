장동혁, '잠행' 이정현에 "다시 공관위 이끌어 혁신공천 완성해달라"

▲ 장동혁 국민의힘 대표

장동혁 국민의힘 대표가 사퇴 의사를 밝히고 이틀째 잠행 중인 이정현 공관위원장에게 "다시 공관위를 이끌어 혁신공천을 완성해 달라"고 촉구했습니다.장 대표는 오늘(14일) 페이스북을 통해 "위원장을 만나 공관위원장직을 맡아줄 것을 요청했던 날이 생각난다"며 "이번 지방선거가 중요한 만큼 참으로 간절한 마음이었다"고 말했습니다.이어 "위원장님의 몇 차례 고사에도 불구하고 거듭 말씀을 드렸던 것은 그만큼 절실했기 때문"이라며 "이번 지방선거 승리를 위해서는 위원장님의 역할이 반드시 필요하다"고 말했습니다.장 대표는 이 위원장에게 "다시 공관위를 이끌어 혁신공천을 완성해 달라"며 "위원장님의 고심 어린 결단을 기다리고 있겠다"고 밝혔습니다.앞서 이 위원장은 어제 오전 사의를 표명하고 잠적했습니다.지난 12일 공관위 회의에서 대구·부산 등 핵심 지역의 경선 방식을 두고 이 위원장이 '혁신' 공천 방식을 주장했지만 공관위원들과 마찰이 있었던 것이 사의 표명에 결정적인 영향을 미친 것으로 알려졌습니다.박성훈 수석대변인은 오늘 기자들과 만나 "아직 이 위원장과 연락이 닿고 있지 않다"며 "위원장 주변 분들을 통해 뵙고 싶다는 메시지를 전달해드리는 상황"이라고 밝혔습니다.