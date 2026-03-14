장동혁, '잠행' 이정현에 "다시 공관위 이끌어 혁신공천 완성해달라"

▲ 장동혁 국민의힘 대표
장동혁 국민의힘 대표가 사퇴 의사를 밝히고 이틀째 잠행 중인 이정현 공관위원장에게 "다시 공관위를 이끌어 혁신공천을 완성해 달라"고 촉구했습니다.
장 대표는 오늘(14일) 페이스북을 통해 "위원장을 만나 공관위원장직을 맡아줄 것을 요청했던 날이 생각난다"며 "이번 지방선거가 중요한 만큼 참으로 간절한 마음이었다"고 말했습니다.
이어 "위원장님의 몇 차례 고사에도 불구하고 거듭 말씀을 드렸던 것은 그만큼 절실했기 때문"이라며 "이번 지방선거 승리를 위해서는 위원장님의 역할이 반드시 필요하다"고 말했습니다.
장 대표는 이 위원장에게 "다시 공관위를 이끌어 혁신공천을 완성해 달라"며 "위원장님의 고심 어린 결단을 기다리고 있겠다"고 밝혔습니다.
앞서 이 위원장은 어제 오전 사의를 표명하고 잠적했습니다.
지난 12일 공관위 회의에서 대구·부산 등 핵심 지역의 경선 방식을 두고 이 위원장이 '혁신' 공천 방식을 주장했지만 공관위원들과 마찰이 있었던 것이 사의 표명에 결정적인 영향을 미친 것으로 알려졌습니다.
박성훈 수석대변인은 오늘 기자들과 만나 "아직 이 위원장과 연락이 닿고 있지 않다"며 "위원장 주변 분들을 통해 뵙고 싶다는 메시지를 전달해드리는 상황"이라고 밝혔습니다.
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