고 이해찬 총리 49재…"김대중·노무현 전 대통령과 옛이야기 나누시길"

▲ 더불어민주당 정청래 대표와 한병도 원내대표가 14일 서울 동작구 원불교 소태산기념관에 열린 고 이해찬 전 국무총리 49재에서 분향 후 합장하고 있다.

지난 1월 별세한 이해찬 전 국무총리의 49재 추모식이 오늘(14일) 서울 흑석동 원불교 한강교당에서 열렸습니다.행사에는 이재명 대통령 배우자 김혜경 여사와 고 노무현 전 대통령 배우자인 권양숙 여사가 참석해 고인의 마지막 길을 배웅했습니다.민주당에서는 정청래 대표, 한병도 원내대표, 대통령 정무특보인 조정식 의원, 추미애·김영진·이해식·김영배 의원 등이 자리했습니다.정부와 청와대에서는 김성환 기후에너지환경부 장관, 권오을 국가보훈부 장관, 홍익표 정무수석, 정을호 정무비서관 등이 참석했습니다.추모식은 한 원내대표의 약력 보고를 시작으로 유족 분향, 정 대표와 유시민 작가의 추도사, 천도 의식, 설법, 일반 분향 등 순으로 진행됐습니다.검은색 정장 차림의 김혜경 여사는 추모식에서 고인의 배우자인 김정옥 여사 곁을 지켰습니다.김 여사는 천도 의식과 설법이 끝난 뒤 일반 분향 순서에 가장 먼저 연단에 올라 고인을 기렸습니다.정 대표는 추모사에서 고인을 "대한민국 민주주의 역사 그 자체"라고 기리며 "안기부 고문실에서 진실했고, 민주당을 위해 성실했으며, 마지막 숨이 멈추는 그 순간까지 한반도 평화를 위해 절실했던 분"이라고 회상했습니다.이어 "후배 당 대표로서 이해찬 선배 당 대표님의 길을 가겠다"며 당원주권 정당을 이루고 6·3 지방선거에서 압승하겠다고는 다짐도 전했습니다.유 작가는 "(고인은) 나라를 집으로 삼고 국민을 가족으로 여겨야 하는 공인의 삶을 선택하셨고 공직자로 일했던 모든 자리에서 그에 맞는 성취를 이루셨다"며 "이곳 일은 이제 놓아버리시고 김대중·노무현 대통령과 옛이야기 나누면서 평안을 누리시길 바란다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)