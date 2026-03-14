[자막뉴스] 이란 '돈줄' 하르그 섬 초토화…트럼프 "누구도 본 적 없는 완벽한 지배"

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 소셜미디어를 통해 이란 하르그 섬에 대한 전격적인 공격 사실을 공개했습니다.



트럼프 대통령은 하르그 섬의 모든 군사 목표물을 완전히 초토화시켰다고 선언했습니다.



다만, 글로벌 원유 공급망에 미칠 파장을 우려해 정유 시설 등 석유 인프라 자체는 타격하지 않았다고 선을 그었습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 이란 상황은 아주 잘 진행되고 있습니다. 군사적으로 들으셨겠지만, 오늘 아주 큰 타격을 입혔고 큰 승리를 거뒀습니다.]



걸프 해역 북쪽에 위치한 하르그 섬은 이란 경제의 중추입니다.



여의도 면적 7배에 이르는 이 섬에는 정유 시설과 선적 터미널이 밀집해 있습니다.



이란 원유 수출량의 90% 이상이 이 섬을 통해 나갑니다.



미군이 이란의 숨통을 쥐고 있는 핵심 거점을 타격한 것은 군사적 우위를 과시하는 동시에, 이란을 압박해 봉쇄된 호르무즈 해협을 강제로 열겠다는 전략으로 풀이됩니다.



트럼프 대통령은 이란의 해군과 공군, 방공망이 사실상 붕괴됐다며 이번 군사 작전이 전례 없는 성과를 내고 있다고 거듭 강조했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 아주 간단하게 말해 우리가 그 누구도 본 적 없는 완벽한 지배적 위치에 올랐다는 것을 의미합니다.]



하르그 섬 폭격 이후 호르무즈 해협을 둘러싼 군사적 긴장감은 최고조에 달해 있습니다.



국제 유가가 다시 배럴당 100달러를 돌파한 가운데, 이란이 해협을 전면 봉쇄하기 위해 바다에 기뢰를 매설할 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.



하지만 미국 전쟁부는 확전 공포를 경계하며 기뢰 위협에 대해서는 신중한 입장을 보였습니다.



[피트 헤그세스/미국 전쟁부 장관 : 이란이 (기뢰 부설에 대해) 떠드는 것은 들었고 무분별한 보도도 있었지만, 아직 기뢰를 매설했다는 명확한 증거는 없습니다.]



미국이 해병 원정대와 추가 군함을 중동에 긴급 배치하며 이란 지도부를 거세게 압박하는 가운데, 코너에 몰린 이란이 극단적인 보복 조치에 나서는 건 아닌지 국제사회의 우려는 더욱 커지고 있습니다.



(취재: 김수형, 영상편집: 나홍희, 그래픽: 장인우, 제작: 디지털뉴스부)