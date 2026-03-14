뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"면제 한도 90% 싹둑"…맘다니 뉴욕 초강경 상속세 현실화되나

김수형 기자
작성 2026.03.14 09:30 조회수
"면제 한도 90% 싹둑"…맘다니 뉴욕 초강경 상속세 현실화되나
▲ 맘다니 뉴욕시장

미국 뉴욕에서 상속세 면제 한도를 기존보다 90% 가까이 대폭 축소하는 방안이 추진됩니다.

블룸버그 통신은 현지 시간 13일 조란 맘다니 뉴욕시장이 이 같은 내용의 세제 개편안을 제안했다고 보도했습니다.

기존 700만 달러, 우리 돈 약 105억 원이던 상속세 면제 한도를 75만 달러, 약 11억 2천만 원으로 낮추는 내용입니다.

상속세 최고 세율 역시 기존 16%에서 50%로 크게 올리는 방안도 포함됐습니다.

맘다니 시장실은 최근 뉴욕주 의회 의원들에게 이 같은 내용이 담긴 메모를 전달했습니다.

현재 뉴욕시는 대규모 재정 적자를 메우기 위해 주 의회와 재원 확보 방안을 집중적으로 논의하고 있습니다.

미국 내 10여 개 주는 연방 상속세와 별개로 주 자체적으로도 상속세를 부과하고 있습니다.

이번 제안이 실제 법제화로 이어질 경우, 뉴욕주의 상속세 면제 한도는 미국 전역에서 가장 낮은 수준으로 떨어지게 됩니다.

하지만 세제 변경 권한을 쥔 주 의회가 이를 단기간에 통과시킬 가능성은 작아 보입니다.

최근 뉴욕주 상·하원이 승인한 예산 권고안과 캐시 호컬 주지사 측의 예산안에는 해당 제안이 들어가지 않았습니다.

블룸버그 통신은 주 의회와 주지사 모두 재정 적자에 따른 증세 압박을 강하게 받는 상황이라고 분석했습니다.

이어 이번 구상이 맘다니 시장의 진보적 정책에 거부감을 보여온 뉴욕 부유층의 불안을 더욱 키울 수 있다고 덧붙였습니다.

맘다니 시장은 작년 선거 과정에서 부유층 증세 공약을 설명하며 억만장자가 존재해서는 안 된다고 강조했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김수형 기자 사진
김수형 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지