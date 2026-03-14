쇼트트랙 김길리·임종언, 세계선수권 예선 첫날 '순항'

▲김길리 쇼트트랙 국가대표 선수 (자료사진)

한국 남녀 쇼트트랙 대표팀이 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 세계선수권대회 예선 첫날 순항했습니다.2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 2관왕을 차지한 김길리(성남시청)와 2개의 은메달을 따낸 임종언(고양시청)은 가뿐하게 개인 종목과 단체전 예선 통과에 성공했습니다.김길리는 오늘(14일) 캐나다 몬트리올의 모리스 리처드 아레나에서 열린 대회 여자부 1,000ｍ 예선 7조에서 1분34초221로 1위를 차지하며 가볍게 준준결승에 합류했습니다.함께 출전한 이소연(스포츠토토·1분33초702)은 2조 예선 2위, 심석희(서울시청·1분33초236)도 3조 예선 2위로 준준결승 티켓을 품었습니다.김길리는 여자부 1,500ｍ 준준결승 1조에서도 2분38초995로 가장 먼저 결승선을 통과해 준결승에 선착한 가운데 최지현(전북도청)도 3조에서 2분33초559로 2위에 올라 준결승행 티켓을 품었습니다.하지만, 함께 나선 심석희는 4조 3위로 밀려 준결승에 직행하지 못하고 패자부활전으로 향했습니다.여자 500ｍ에는 김길리가 출전하지 않은 가운데 노아름(전북도청·44초587)이 예선 2조에서 2위로 준준결승에 올랐고, 최지현은 예선 4조 3위에 그쳐 패자부활전을 치르게 됐습니다.남자부에선 임종언의 활약이 빛났습니다.임종언은 1,000ｍ 1, 2차 예선을 모두 1위로 통과하며 가볍게 준준결승에 진출했고, 1,500ｍ 준준결승 5조에서도 2분22초493으로 1위를 차지하며 준결승에 올랐다. 그는 500ｍ 1, 2차 예선도 통과해 준준결승 티켓을 따냈습니다.황대헌도 500ｍ 1, 2차 예선에서 연속 1위로 준준결승에 진출했고, 1,500ｍ 준준결승 6조에서 2분19초656으로 1위에 오르며 준결승에 합류했지만 1,000ｍ 2차 예선 6조에서 3위에 그쳐 패자부활전으로 밀렸습니다.신동민(화성시청)도 1,000ｍ와 1,500ｍ에 출전해 각각 준준결승과 준결승 티켓 확보에 성공했습니다.한편, 남녀 대표팀은 단체전에서도 모두 예선을 통과했습니다.혼성계주에 나선 황대헌, 신동민, 최지현, 김길리는 준준결승 2조에서 2분40초248을 합작하며 1위로 준결승에 나섭니다.이정민, 이준서(이상 성남시청), 임종언, 신동민이 호흡을 맞춘 남자 대표팀은 5,000ｍ 계주 준준결승 2조에서 6분48초334로 1위에 오르며 준결승 진출권을 따냈습니다.노아름, 심석희, 이소연, 김길리가 나선 여자 대표팀은 3,000ｍ 계주 준준결승 2조에서 4분11초902로 1위를 차지하며 준결승에 진출했습니다.