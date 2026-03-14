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[단독] "시비 걸고 술병 깨더니"…양천 '흉기 난동' 60대 구속

김규리 기자
작성 2026.03.14 08:03 수정 2026.03.14 08:26 조회수
[단독] "시비 걸고 술병 깨더니"…양천 '흉기 난동' 60대 구속
식당에서 술을 마시다 옆자리 남성에게 흉기를 휘두른 혐의로 60대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.

서울 양천경찰서는 60대 A 씨를 특수상해 혐의로 검거해 구속했다고 오늘(14일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난 12일 새벽 3시 40분쯤 서울 양천구 신월동 한 술집에서 옆 테이블에 앉아 있던 50대 B 씨에게 시비를 걸고 술병을 깨 휘두른 혐의를 받습니다.

주변 사람들이 뜯어말리려고 했지만 소용없었고, 난동을 이어가던 A 씨는 결국 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐습니다.

B 씨는 얼굴을 크게 다쳐 치료를 받은 걸로 전해졌습니다.

경찰은 CCTV 영상 등을 토대로 A 씨가 일면식도 없는 사이인 B 씨를 향해 일방적으로 시비를 걸다 범행한 걸로 보고 있습니다.

당시 B 씨가 A 씨를 향해 발길질을 하기도 했는데, 경찰은 최소한의 정당방위로 인정된다고 판단해 B 씨에 대해선 불송치할 방침입니다.

A 씨는 경찰 조사에서 "술에 취해 기억이 나지 않는다"며 혐의를 부인한 것으로 전해졌습니다.

법원이 A 씨에 대해 "도주 우려가 있다"며 구속영장을 발부한 가운데 경찰은 정확한 범행 경위 등 수사를 이어갈 계획입니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
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