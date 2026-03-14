뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

도미니카공화국 주장 마차도 "류현진 훌륭한 선수…과소평가 않겠다"

유병민 기자
작성 2026.03.14 07:21 조회수
도미니카공화국 주장 마차도 "류현진 훌륭한 선수…과소평가 않겠다"
▲ 한국 야구대표팀의 류현진과 도미니카공화국의 마차도가 12일(현지시간) 월드베이스볼클래식(WBC) 준준결승 경기를 하루 앞두고 열린 공식 훈련에서 만나 반갑게 인사하고 있다.

도미니카공화국 야구대표팀의 주장이자 빅리그 슈퍼스타인 매니 마차도(샌디에이고 파드리스)는 과거 같은 팀에서 뛰었던 한국 대표팀 선발 투수 류현진(한화 이글스)을 상대로 최고의 경기력을 펼치겠다고 다짐했습니다.

마차도는 오늘 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열리는 WBC 준준결승 한국전을 앞두고 '류현진을 어떻게 생각하나'라는 질문에 "류현진은 훌륭한 선수이고 훌륭한 팀 동료였다"며 "같은 팀에서 뛸 때는 가깝게 지냈다"고 말했습니다.

이어 "다른 팀으로 옮긴 뒤 직접 맞대결을 펼친 적도 있는데, 오늘 경기에선 승리를 위해 최선을 다하겠다"고 다짐했습니다.

류현진과 마차도는 2018년 미국 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스 다저스에서 함께 뛰었습니다.

두 선수는 13일 론디포파크에서 열린 공식 훈련에서 밝은 표정으로 해후하며 대화를 나누기도 했습니다.

이날 도미니카공화국의 한 취재진은 '우승 후보가 아닌 팀과 맞붙었는데 어떻게 공략하겠나'라는 질문을 했고, 마차도는 "한국 대표팀에 관한 정보를 많이 받았다"며 "그에 맞춰 전략을 짜서 꼭 승리하겠다"고 밝혔습니다.

이어 "우리는 상대 팀을 과소평가하지 않는다"며 "준준결승까지 올라온 팀은 모두 강하다. 우리가 해온 준비과정을 그대로 이어가겠다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지